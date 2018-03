Rencontre historique entre Kim Jong-un et Xi Jinping

Le leader nord-coréen s’est bel et bien rendu en Chine. D’après la KCTV, la télévision nationale du pays communiste, Kim Jong-un a effectué une visite informelle entre le 25 et le 28 mars en Chine sur invitation du président chinois. Pékin a informé à l’avance Séoul de ce déplacement, selon la Cheongwadae. Le numéro un du royaume ermite était accompagné de son épouse Ri Sol-ju et de plusieurs hauts responsables du régime comme Choe Ryong-hae, son bras droit, et Ri Yong-ho, son ministre des Affaires étrangères.



Kim s’est entretenu avec son homologue chinois. Sa rencontre avec Xi Jinping a eu lieu le 26 mars à Pékin. Toujours selon la KCTV, les deux dirigeants ont surtout échangé sur l’amélioration des relations bilatérales et la situation dans la péninsule coréenne. Kim a souligné l’importance de multiplier les discussions stratégiques et la coopération tactique entre les deux pays. Quant à Xi, il a apprécié la détermination du régime et du Parti des travailleurs nord-coréens qui ont apporté un changement positif dans la région. Il a ensuite accepté l’invitation de son interlocuteur de se rendre à Pyongyang.



Si l’on en croit la CCTV, la télévision centrale de Chine, Kim Jong-un a réaffirmé sa détermination de dénucléariser son pays dans le respect de la volonté de son grand-père Kim Il-sung et de son père Kim Jong-il. Il a ajouté que le dossier nucléaire nord-coréen pourrait être résolu si la Corée du Sud et les Etats-Unis appliquaient des mesures nécessaires de manière progressive.



La visite à Pékin de Kim III a pu avoir lieu car elle était dans l’intérêt du gouvernement chinois. Sur fond de rapprochement entre les deux Corées ainsi qu’entre Pyongyang et Washington, la Chine a fait de ce déplacement un retour de la diplomatie chinoise sur le devant de la scène. Le royaume ermite avait également besoin de renforcer sa relation avec son allié historique. Ainsi, les deux pays ont renoué avec le dialogue afin de faire face à la relation étroite entre Moon Jae-in et Donald Trump.