La Corée du Sud se dote de son premier chasseur furtif

Baptisé F-35A, le premier chasseur furtif sud-coréen a vu le jour. La cérémonie de sortie a eu lieu hier dans l’usine de production de Lockheed Martin, au Texas. Avec celle d’hier, un total de six unités seront construites dans le courant de l’année et serviront à l’entraînement des pilotes et mécaniciens sud-coréens dans une base aérienne en Arizona. L’introduction dans la péninsule commencera en mars 2019 pour déployer opérationnellement 40 chasseurs dans les bases du pays du Matin clair, à l’horizon 2021.



La fabrication de chasseurs furtifs va procurer à la Corée du Sud une capacité de dissuasion intensifiée. Grâce à sa discrétion, le F-35A peut s’approcher des principales installations ennemies pour les frapper sans avoir recours aux renforts. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, il permettra aux forces aériennes du pays d’améliorer la force de frappe conjointe avec les Etats-Unis tout en optimisant leur soutien aux troupes terrestres. Cet avion de chasse furtif de cinquième génération dispose d’une vitesse maximale de Mach 1,8 et d’un rayon d’action de combat de 1 093 km. Il est armé de missiles air-air, de bombes de précision JDAM (Joint direct attack munition), et de bombes guidées de petit diamètre (SDB), entre autres. En particulier, l’appareil est équipé d’un radar AN/APG-81. Celui-ci émet une onde difficilement détectable par les armées nord-coréennes, et peut repérer 19 cibles sur 23 à 150 km de distance en seulement trois secondes. De plus, ce modèle sud-coréen possède une autonomie de vol allant jusqu’à 2 200 km. En bref, il peut donc pénétrer en profondeur dans le pays communiste pour remplir sa mission avec précision avant de regagner sa base.



La défense sud-coréenne prévoit d’acheter des armes aériennes supplémentaires. Elle envisage de se procurer d’ici l’année prochaine quatre RQ-4 Global Hawk, des drones de surveillance, et quatre avions-citernes. Ceux-ci vont constituer, avec les chasseurs furtifs, des moyens stratégiques essentiels de l’aviation sud-coréenne. Le pays du Matin clair pourra ainsi faire le poids face à ses pays voisins. La Chine a récemment commencé le déploiement opérationnel de ses avions furtifs Chengdu J-20, et le Japon, quant à lui, projette d’acheter un total de 42 chasseurs furtifs sud-coréens, dont dix seront déployés cette année.