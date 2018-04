Les négociations sur l’ALE sud-coréano-américain débouchent sur un accord de principe

Suite aux récentes négociations bilatérales sur le commerce, Séoul et Washington ont officialisé les résultats. Kim Hyun-chong, le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur, et Robert Lighthizer, le patron du Bureau de représentant américain au commerce (USTR), ont publié hier une déclaration commune. Ils ont ainsi proclamé l’accord de principe conclu entre les deux Etats sur les conditions générales de la révision de leur ALE. Et d’ajouter que les Etats-Unis ont accepté l’exemption de taxe sur les importations d’acier de Corée du Sud, qui entrera en vigueur le 1er mai 2018. Selon le texte, les négociateurs des deux pays entrent à présent dans la dernière ligne droite de l’amendement du pacte commercial, qui sera ensuite soumis à des processus domestiques de ratification avant d’être appliqué.



La déclaration commune précise aussi la portée de l’entente bilatérale. Il s’agit précisément des investissements, des droits de douane, du commerce de voitures et des mesures de recours commercial. Sont aussi mentionnés les progrès réalisés dans les domaines des produits pharmaceutiques, des douanes et du textile pour favoriser la mise en place du pacte en question. Il s’agit d’un grand pas en avant pour les relations commerciales et économiques des deux alliés, basées notamment sur leur « coopération sécuritaire, puissante et inébranlable. » Ainsi leurs dossiers commerciaux sont-ils officiellement bouclés, et il ne reste désormais que des étapes opérationnelles.



D’un autre côté, Washington prévoit de publier en avril son rapport sur le taux de change. Le gouvernement sud-coréen a fait savoir qu’il menait des discussions à ce sujet avec les autorités financières américaines et le Fonds monétaires international (FMI), et ceci séparément de la révision de l’ALE. Une annonce qui coupe court aux rumeurs. En effet, un haut responsable américain avait fait entendre il y a quelques jours que le taux de change faisait également l’objet des récentes négociations, et certains doutaient que l’administration de Moon Jae-in n’ait cédé le pas même dans le domaine monétaire pour balayer les questions commerciales. Le département américain du Trésor rend public le rapport en question deux fois par an, en avril et en octobre. A partir de cela, il dresse la liste des pays manipulateurs de devises, qui satisfont à trois critères : un excédent commercial de plus de 20 milliards de dollars avec les Etats-Unis, un excédent courant d’au moins 3 % de leur PIB, et des interventions unilatérales sur le marché des changes qui sont supérieures à 2 % de leur PIB. Quant au pays du Matin clair, qui remplit les deux premières, il est actuellement dans le collimateur du Trésor américain.