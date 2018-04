Visite en Corée du Nord pour le patron du CIO

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé dans un communiqué que son président était arrivé hier à Pyongyang pour une visite de trois jours. Il n’a pas précisé si Thomas Bach allait avoir un tête-à-tête avec le jeune dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais une telle rencontre semble très probable étant donné qu’il est reçu comme s’il s’agissait d’une visite d’Etat. Selon le CIO, la délégation de Bach appellera le royaume ermite à participer plus activement à des événements sportifs planétaires. Plus concrètement, elle tâchera de savoir où en sont les préparatifs pour envoyer les athlètes nord-coréens aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, aux JO d’hiver de Pékin deux ans plus tard ainsi qu’aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2020 et en 2022. Et elle discutera de la manière dont le CIO pourrait soutenir Pyongyang en la matière.



Ce déplacement fait suite à l’invitation officielle que le Comité national olympique nord-coréen (CNO) avait formulée lors de la réunion à Lausanne en janvier dernier après avoir déterminé les modalités de participation du pays communiste aux JO d’hiver de PyeongChang organisé en février en Corée du Sud. Après les JO, le patron du CIO s’était contenté d’affirmer qu’il menait des concertations avec le régime de Kim Jong-un pour fixer les dates de sa visite. Et il est arrivé hier discrètement à Pyongyang en passant par Pékin. Sa délégation composée d’une dizaine de membres a été accueillie à l’aéroport par le ministre nord-coréen des Sports Kim Il-guk, et par le membre nord-coréen du CIO Jang Ung.



Thomas Bach a apporté une grande contribution au rapprochement intercoréen via les JO de PyeongChang. On se souvient notamment de deux décisions symboliques. Les deux Corées ont pu défiler sous le même drapeau de la péninsule unifiée à la cérémonie d’ouverture, et elles ont constitué une équipe commune de hockey sur glace féminin. Le président du CIO y voyait l’incarnation même de l’esprit olympique et un message très fort pour la paix adressé aux citoyens du monde. Il a exprimé sa fierté que le CIO et les Jeux olympiques aient permis d’« ouvrir la porte » du dialogue intercoréen. Toutefois, il a tenu à souligner sa neutralité politique en précisant que la discussion au nord du 38e parallèle porterait uniquement sur le sport.