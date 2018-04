Nouvelle provocation du Japon sur les îlots Dokdo

Le Japon demande à ses professeurs de lycée d’enseigner l’appartenance de Dokdo, les îlots sud-coréens situés en mer de l’Est, à l’archipel nippon, alors qu’il avait déjà donné cette mesure aux écoles primaires et collèges l’année dernière. Le gouvernement de Shinzo Abe a publié aujourd’hui les consignes en la matière dans le Journal officiel. Les directives d’enseignement définissent le contenu des cours qui doivent être enseignés obligatoirement aux élèves. Autrement dit, elles doivent être prises compte dans le programme scolaire, et les professeurs doivent les respecter sur le terrain éducatif. Tokyo contrôle le contenu des manuels scolaires à trois étapes. En amont se trouvent les directives d’enseignement. C’est conformément à ce principe suprême que sont rédigées ensuite des notes explicatives. En aval, les autorités procèdent à l’homologation des manuels scolaires selon le même esprit. Comme le gouvernement fixe ces directives basées sur le décret d’application de la loi relative à l’éducation nationale, elles ont force contraignante sur le plan juridique.



Cette démarche révisionniste du Japon ne date pas d’hier. Mais elle se renforce au fil des ans. Tout lycée japonais était déjà amené à enseigner la souveraineté territoriale de l’archipel sur Dokdo, même si les directives d’enseignement n’évoquaient pas explicitement ces îlots appelés Takeshima par les Japonais. Mais l’édition 2014 des notes explicatives a rendu obligatoire cet apprentissage. Par conséquent, la plupart des manuels pour lycéens parlent d’une telle revendication. C’était le cas par exemple pour 19 des 24 manuels homologués en mars 2017. Expliciter ce principe dans de nouvelles directives, cela revient à légiférer l’éducation révisionniste sur les îlots Dokdo. Avec ce geste ultime, le Japon dispose désormais d’un système bien huilé pour inculquer sa revendication territoriale depuis l’école primaire jusqu’au secondaire.



Ces nouvelles directives comprennent également la revendication de souveraineté du Japon sur les îles Senkaku, appelées Diaoyu en chinois. Ces dernières font l’objet d’un conflit territorial entre Tokyo et Pékin. Le Japon a lancé une double provocation vis-à-vis de la Chine comme de la Corée du Sud. Depuis l’arrivée au pouvoir de Shinzo Abe, le Japon connaît une extrême-droitisation grandissante de manière à édulcorer le passé colonial et à provoquer ses pays voisins avec sa revendication territoriale. Et cette tendance semble s’accentuer depuis que le Premier ministre nippon est éclaboussé par un vaste scandale d’abus du pouvoir. Il tenterait de rassembler les partisans de la droite coûte que coûte. Mais Tokyo pourrait se laisser piéger par sa propre ruse, en ce que cela pourrait l’enfoncer davantage dans son isolement alors qu’il se retrouve écarté de la relance du dialogue avec Pyongyang.