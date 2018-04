L’opposition boycotte le coup d’envoi de la session extraordinaire du mois d’avril

Une séance plénière devait donner le coup d’envoi aujourd’hui de la session extraordinaire du mois d’avril à l’Assemblée Nationale. Or, elle n’a pas pu avoir lieu en raison des différends entre le pouvoir et l’opposition. Après la tenue de cette séance plénière, le Premier ministre Lee Nak-yeon prévoyait de prononcer lundi prochain un discours devant les députés. Ces derniers devaient interpeller les ministres entre le 10 et le 12 avril, pour un vote des projets de loi le 19 et le 26. Enfin, pendant cette session, le président sud-coréen Moon Jae-in doit prononcer un discours au sujet de la réforme constitutionnelle.



Les défis auxquels les députés font face sont de taille avec de multiples enjeux dont la rallonge budgétaire, la révision constitutionnelle et les relations intercoréennes. Parmi eux, le projet de budget destiné à la création d’emplois pour les jeunes constitue la priorité numéro un. Le gouvernement et le parti présidentiel estiment qu’il est impératif de débloquer un budget supplémentaire de 4 000 milliards de wons, soit un peu plus de 3 milliards d'euros, pour endiguer le chômage des jeunes qu’ils qualifient de désastreux.



Sans surprise, les forces d’opposition ne sont pas du même avis. Le Parti Liberté Corée, la première d’entre elles, accuse le gouvernement de faire de la démagogie à des fins électoralistes. Le Bareun-Avenir, conservateur modéré, souligne la limite de cette solution qui s’appuie sur la dépense publique. L’efficacité d’une telle mesure est également remise en cause par d’autres partis.



Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, les perspectives sont tout aussi incertaines pour ce projet de loi d’importance majeure. Même s’il a déjà été proposé par le locataire de la Maison bleue, les députés conservateurs s’y opposent farouchement. Son adoption semble incertaine compte tenu d’une grande divergence d’opinions entre le Minjoo et les autres partis. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord durant la session extraordinaire d’avril, le référendum constitutionnel ne pourra pas être organisé en même temps que les élections locales de juin. A noter que le « Rassemblement des députés pour la paix et la justice », créé à partir de deux petites formations, est devenu le quatrième groupe parlementaire dans l’Hémicycle. Ses députés tenteront de s’affirmer dans le paysage politique à travers leur droit de vote.