Kim Jong-un et son épouse ont assisté au concert des artistes sud-coréens à Pyongyang

11 groupes et artistes solo sud-coréens ont rencontré hier le public nord-coréen à Pyongyang. Intitulé « Le printemps arrive », l’événement s’est déroulé dans le Grand Théâtre de l’Est de Pyongyang. Il s’agit du premier spectacle de chanteurs populaires du Sud depuis 2005, l’année où le chanteur légendaire Cho Yong-pil avait organisé un concert dans la capitale nord-coréenne. De nombreuses célébrités y ont participé, allant de vétérans de la musique comme Choi Jin-hee jusqu’aux jeunes stars de la k-pop comme le groupe « Red Velvet ». Ils ont interprété au total 26 tubes s’adressant à un public de différentes générations du Sud comme du Nord.



Un invité particulier s’est glissé parmi les spectateurs : Kim Jong-un. Il est ainsi devenu le premier dirigeant nord-coréen à assister à un spectacle produit par la Corée du Sud. Son déplacement montre la volonté de Pyongyang d’améliorer ses relations avec Séoul à l’approche du sommet intercoréen. Tel est d’ailleurs l’avis de la Maison bleue. Son apparition publique n’avait pas été annoncée. D’où la surprise générale lorsque l’on a vu Kim III arriver avec son épouse Ri Sol-ju avant le lever de rideau. Le couple est resté jusqu’à la fin du spectacle qui a duré un peu plus de deux heures. Le dirigeant du royaume ermite était accompagné de plusieurs hauts responsables du régime, dont sa sœur cadette Kim Yo-jong et le président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, Kim Yong-nam.



Kim Jong-un a échangé une poignée de main avec le ministre sud-coréen de la Culture Do Jong-hwan et le directeur artistique de la troupe Yun Sang. Il leur a expliqué en personne qu’il était venu ce dimanche en raison de son calendrier politique très chargé qui ne lui permettait pas d’assister au deuxième spectacle prévu demain. Le dirigeant nord-coréen a également posé pour une photo avec les artistes après le concert.



Le déplacement de Kim Jong-un a été rapporté aujourd’hui par l’agence officielle du pays communiste. Selon ses propres mots repris par la KCNA, le jeune leader estime que le spectacle d’artistes sud-coréens a permis aux deux Corées d’afficher leur unité.