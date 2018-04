Baisse de la consommation des ménages sud-coréens par rapport au PIB

Nouveau record pour l’économie sud-coréenne, mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. La part de la consommation des ménages dans le PIB a atteint son plus bas niveau historique. Selon la Banque de Corée (BOK), le chiffre s’est établi à 48,1 % l’année dernière, en recul de 0,6 point sur un an. Il s’agit du plus bas niveau depuis 1970, quand les premières statistiques sur le sujet furent publiées. La consommation des ménages, qui représentait alors près de 70 %, s’est contractée de plus en plus jusqu’à 53,8 % en 2000. Si elle est repartie à la hausse en 2002, à 55,5 %, la courbe s’est inversée dès l’année suivante pour descendre jusqu’à aujourd’hui. En particulier, une fois que la part en question est passée sous la barre des 50 % en 2015, pour la première fois depuis 1988, elle bat un nouveau record chaque année : 48,7 % en 2016 et 48,1 % l’an dernier.



Dans le passé, une telle baisse s’expliquait par la croissance économique. Avec la hausse des investissements et des échanges commerciaux, le poids de la consommation des ménages dans le PIB est devenu moins important. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. C’est la chute des dépenses des foyers qui alimente la tendance baissière actuelle, plus inquiétante donc. Pour expliquer cette réticence à consommer, on peut citer le marché de l’emploi morose, qui empêche de stabiliser l’économie domestique. En effet, les revenus réels des sud-Coréens n’ont cessé de décliner. A cela s’ajoute le vieillissement de la population. Un avenir incertain pousse les habitants de la partie sud de la péninsule à serrer encore davantage les cordons de la bourse. Les 30 à 59 ans, qui forment le gros des consommateurs, sont de moins en moins nombreux alors que la population âgée qui dépense peu s’accroît. D’ailleurs, la pension nationale de retraite n’inspirant guère confiance, les sud-Coréens tendent à fermer leurs portefeuilles pour assurer eux-mêmes leurs vieux jours.



Autre point à noter : la part de consommation dans le PIB est inférieure au pays du Matin clair à la plupart des économies mondiales. Avec un rythme de baisse plus soutenu. Quand la consommation des ménages a expliqué moins de 50 % de la croissance sud-coréennes en 2015, elle représentait 68,1 % aux Etats-Unis, 64,9 % au Royaume-Uni, 56,6 % au Japon et 53,9 % en Allemagne.