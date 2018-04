Il y a tout juste 70 ans, jour pour jour, l’île de Jeju a connu un drame effroyable. En 1947, ses habitants sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement militaire américain, et les forces de l’ordre les ont réprimés dans le sang. Pour commémorer ce massacre du 3 avril, le président de la République s’est rendu aujourd’hui sur cette île située au sud-ouest de la péninsule. Moon Jae-in est ainsi devenu le deuxième chef de l’Etat sud-coréen à participer à cette commémoration, après Roh Moo-hyun en 2006. Près de 15 000 survivants et familles des victimes étaient présents à cette cérémonie annuelle, qui s’est déroulée cette fois-ci sur le thème : « De la tristesse au souvenir, du souvenir à l’avenir ».



Le locataire de la Maison bleue a déclaré à cette occasion que « l’événement du 3 avril » était un fait historique qu’aucune force ne peut nier. Ainsi a-t-il présenté ses excuses pour toutes les souffrances dues aux violences de l’Etat et dit apprécier les efforts des citoyens pour rétablir la vérité. Moon a en même temps souligné que le gouvernement devait assumer sa part de responsabilité dans la résolution complète de l’incident. Les mesures gouvernementales se focaliseraient plus précisément sur la recherche des dépouilles et la prise en charge des survivants. Il a aussi promis de se pencher, en concertation avec l’Assemblée nationale, sur leur indemnisation ainsi que la création d’un centre national pour traiter les traumatismes. Petit rappel, il s’était engagé lors de sa campagne électorale présidentielle à faire toute la lumière sur la lutte des habitants de l’île en question et à les réhabiliter.



Le peuple s’était soulevé en réaction à des fusillades de la police contre des manifestants le 1er mars 1947. Le parti communiste des travailleurs sud-coréen s’était alors aussitôt mobilisé pour lancer des combats le 3 avril. Mais plusieurs facteurs y ont également contribué : le désordre qui régnait dans la région au lendemain de la libération en 1945, les mauvaises récoltes, l’échec des politiques alimentaires, la corruption de la société, entre autres. Le mouvement a entraîné une implacable répression des autorités militaires et policières, qui a coûté la vie à d’innombrables civils.



Cette triste affaire a longtemps été qualifiée d’émeute. Ce n’est qu’en 2000 qu’une loi spéciale a été établie pour faire une enquête approfondie sur le dossier et redorer le blason des combattants. Il a fallu attendre l’année 2003 pour que le chef de l’Etat de l’époque, Roh Moo-hyun, fasse amende honorable pour le sacrifice des civils. Le nombre de décès a atteint officiellement 15 000, dont quelques 180 soldats et 140 policiers. La date en question est commémorée depuis 2014.