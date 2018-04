Retour de la troupe artistique et des taekwondoïstes sud-coréens

Les délégations d’artistes et de taekwondoïstes sud-coréens ont regagné Séoul après leurs spectacles à Pyongyang, deux chacun, réalisés avec grand succès. Emmenées par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Do Jong-whan, elles ont embarqué ce matin, vers 2h 52, dans la capitale nord-coréenne pour arriver à 3h 40 à l’aéroport d’Incheon. Ces représentants artistiques et sportifs ont été chaleureusement accueillis par des dizaines de fans qui les attendaient, entourés par quelques 200 journalistes. « Tout le monde a incroyablement été touché » s’est exclamé leur directeur musical Yun Sang.



Les chanteurs et danseurs sud-coréens s’étaient envolés samedi dernier pour le Nord. Ils se sont produits dès le lendemain sur le thème « Le printemps arrive », puis mardi avec un spectacle intitulé « Nous sommes un », en compagnie de leurs confrères du Nord. Les taekwondoïstes ont offert pour leur part deux séances de démonstration. C’est la première fois en 13 ans que des artistes du Sud chantent devant le public nord-coréen. La dernière fois était à l’occasion du concert de Cho Yong-pil, en 2005. Ce musicien sexagénaire est cette fois encore monté sur scène, avec d’autres stars de la k-pop comme le girls band Red Velvet. Ainsi, un total de 11 groupes ont interprété 26 morceaux, applaudis par toutes les générations du Sud comme du Nord. En particulier, leur spectacle de dimanche soir a été marqué par la présence du couple du dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un a même proposé l’organisation d’un deuxième concert conjoint, cette fois à Séoul, sur le thème de l’automne.



Contrairement à son habitude, le régime communiste s’est montré beaucoup plus ouvert. La presse nord-coréenne était prompte à couvrir l’événement culturel qui reliait les deux pays frères. Et lorsque les journalistes sud-coréens se sont vu barrer l’entrée à la salle de spectacle, un officiel du régime communiste a immédiatement présenté des excuses en leur procurant des téléphones portables et un accès à Internet. Des gestes, pour certains, visant à consolider le climat de détente en amont du sommet intercoréen.