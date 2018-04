Le gouvernement a approuvé son projet de budget additionnel

Le gouvernement a approuvé aujourd’hui, en conseil des ministres extraordinaire, son projet de budget additionnel. Celui-ci a été fixé à 3 900 milliards de wons, l’équivalent de 3 milliards d’euros. L’exécutif a notamment alloué 2 900 milliards de wons à la création d’emplois pour recruter 50 000 jeunes supplémentaires. Le complément budgétaire bénéficierait également à certaines régions, comme les provinces de Gyeongsang du Sud et de Jeolla du Nord ainsi que la ville d’Ulsan. L’économie de ces collectivités a été lourdement pénalisée par la restructuration des industries navale et automobile. Le Premier ministre envisage d’insister lundi prochain, à la tribune de l’Assemblée nationale, sur la nécessité de l’additif budgétaire.



Cette décision vise à mettre en œuvre les dispositifs publiés le 15 mars dernier. Le gouvernement a alors promis de fournir des aides tous azimuts aux jeunes employés dans les PME. Celles-ci auront ainsi droit à une subvention annuelle de 9 millions de wons, pendant trois ans, pour un nouveau salarié embauché en CDI. Cette mesure contribuera à égaliser le niveau des revenus de la première année entre les PME et les grandes entreprises. Les nouveaux employés seront, quant à eux, exonérés de la taxe sur le revenu pendant les cinq premières années, et le taux d’intérêt d’un prêt inférieur à 35 millions de wons restera fixé à 1,2 % pendant quatre ans. Et ce en vue de faciliter leur accès au logement. Ce n’est pas tout. S’ils épargnent 6 millions de wons (4 600 euros) en travaillant trois ans pour des PME, ils pourront toucher une subvention gouvernementale de 24 millions de wons pour une cagnotte totale de 30 millions de wons (23 000 euros). Qui plus est, le gouvernement compte élargir ces soutiens financiers et avantages fiscaux pour épauler 120 000 jeunes entrepreneurs par an.



Mais l’adoption du projet de rallonge budgétaire s’annonce houleuse. Pour le Minjoo, le parti présidentiel, un additif au budget est indispensable pour faire face à la crise de l’emploi, dont l’impact est catastrophique pour les jeunes et certaines régions. Cependant, les camps d’opposition s’y opposent farouchement parce que les conditions nécessaires pour la rallonge budgétaire ne sont pas réunies. D’ailleurs, les mesures avancées par le gouvernement ne sont à leurs yeux qu’un palliatif, voire du populisme en amont des élections régionales de juin prochain.