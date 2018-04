L'ancien président sud-coréen Lee Myung-bak inculpé pour corruption

Les résultats de l’enquête intermédiaire sur Lee Myung-bak ont été publiés cet après-midi. L’ancien président sud-coréen est frappé de 16 chefs d'accusation. Il est accusé entre autres de corruption, de détournement de fonds, de fraude fiscale et d'abus de pouvoir. Les enquêteurs ont aussi reconnu la perception de pots-de-vin. Leur montant s’élève à 11,1 milliards de wons au total, soit près de 8,5 millions d’euros. Plus précisément, il est accusé d’avoir empoché 700 millions de wons, soit environ 530 000 euros, du Service national du renseignement (NIS), et 5,85 millions de dollars de frais de justice payés par Samsung Electronics au nom de DAS aux Etats-Unis.



Pourtant, Lee n’a pas arrêté de clamer que la compagnie appartient à son frère aîné. Mais selon les conclusions du Parquet, l’ex-chef de l’Etat est le véritable propriétaire de cette société de pièces automobiles. Il a contrôlé l’ensemble de la gestion depuis sa fondation. Il a détourné 34 milliards de wons, environ 26 millions d’euros, de DAS entre 1991 et 2007 pour soutenir de manière sournoise ses activités politiques et payer les dépenses de sa famille. Concernant l’abus de pouvoir, l’ancien locataire de la Maison bleue aurait exercé des pressions pour que les établissements d’Etat, y compris la Cheongwadae, puissent apporter de l’aide au procès de son entreprise aux Etats-Unis. Il est également accusé d’avoir dissimulé illégalement des documents présidentiels. Face à ces accusations, l’ex-dirigeant nie la plupart des accusations qui pèsent contre lui. Il répétait qu’il ne connaissait absolument rien de la perception des pots-de-vin et que DAS appartenait à ses actionnaires, dont son frère aîné Lee Sang-eun. C’est une longue bataille juridique qui s’engage.



Le Parquet étendra son investigation afin d’ajouter de nouveaux chefs d’accusation avant la fin du procès en premier ressort. L’enquête sur les proches de Lee, y compris sa femme, son fils et son frère aîné se poursuivra. Une fois les accusations confirmées, ces derniers seront à leur tour convoqués devant le Tribunal.