Ça y est, c’est officiel. Donald Trump et Kim Jong-un se retrouveront en tête-à-tête en mai ou début juin. Le président américain en a fait part hier au cours d’un conseil de cabinet, en précisant que les deux parties étaient en contact. C’est la première fois qu’il a officialisé le calendrier de ce sommet bilatéral, mais aussi les discussions préparatoires menées par les deux pays. Celles-ci auraient été entamées entre la CIA et le Bureau général de reconnaissance nord-coréen à la suite de la déclaration publique de Trump sur cette rencontre historique.



Le dirigeant américain a ouvertement exprimé son souhait de trouver à cette occasion un terrain d’entente sur la dénucléarisation de la péninsule. Ainsi a-t-il éclairci l’ordre du jour des prochains pourparlers. Il a en même temps souligné que la Corée du Nord l’espérait elle aussi comme les Etats-Unis. « Je pense qu’il y aura un grand respect mutuel », a-t-il estimé avant d’ajouter : « Nous espérons que la nouvelle relation sera très différente de ce qu’elle a été pendant longtemps. » Le locataire de la Maison blanche n’a pas oublié de critiquer ses prédécesseurs, qui auraient dû eux aussi faire comme lui pour faciliter davantage l’affaire. Ce qui laisse entendre que l’arrangement aurait été plus simple si les négociations avaient eu lieu avant que le Nord n’ait sophistiqué son programme nucléaire.



De toute façon, une telle annonce du président américain a balayé les doutes sur un rendez-vous avec son homologue nord-coréen. En particulier, son timing attire l’attention de beaucoup. Car il s’agit du premier jour de la prise de fonction de son nouveau directeur du Conseil de sécurité nationale. John Bolton, le faucon des faucons américains, n’avait de cesse de montrer ses muscles contre le régime communiste. Qui plus est, c’est Mike Pompeo qui a récemment été nommé secrétaire d’Etat. Il se distingue lui aussi par ses positions fermes. Pour certains, la ligne dure de l’administration Trump pesait lourd sur ces futurs pourparlers avec le royaume ermite. Mais tout suit son cours aux yeux de Séoul. Selon lui, la Maison blanche l’a tenu étroitement au courant de la situation, et lui a donné son avis en retour.