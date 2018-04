Fermeture d’un institut américain spécialisé dans les questions nord-coréennes

Un institut spécialisé dans les questions nord-coréennes va fermer définitivement ses portes aux Etats-Unis. Il s’agit de l'US-Korea Institute (USKI) de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies à Washington. Il a été fondé en 2006 par Don Oberdorfer, ancien journaliste du Washington Post et auteur des « Deux Corées ». Robert Gallucci, ancien émissaire spécial du département d'Etat américain en charge du dossier nucléaire nord-coréen est actuellement à la tête de son conseil d’administration. L’USKI effectue des recherches et des analyses sur les enjeux qui touchent la péninsule coréenne. Il exploite également 38 North, un site internet spécialisé dans les dossiers nord-coréens. Ce dernier est connu pour son expertise en matière d’analyse des images satellites de sites d'essais nucléaires du pays communiste.



La fermeture est prévue pour le 11 mai. Si on en croit Gallucci, cette décision survient après qu’il a refusé la demande de Séoul de remplacer son directeur. Il a qualifié cette demande d'« ingérence complètement inappropriée ». Et il critique le gouvernement sud-coréen pour avoir tenté de porter atteinte injustement à la liberté de la science. Face à ces critiques, la présidence a démenti toute intervention. La fermeture a été décidée, selon elle, suite à des discussions à l’Assemblée nationale.



A noter que le gouvernement sud-coréen finance l'USKI à travers l’Institut coréen de politique économique internationale (KIEP). Le montant de sa subvention s’élève chaque année à 2 milliards de wons, à savoir environ 1,5 million d’euros. D’après le KIEP, l’arrêt du financement s’explique par le manque de transparence dans la gestion et la comptabilité de l’institut. Le site 38 North continuera d’opérer même après la fermeture de l’institut grâce aux soutiens venant d’autres établissements, comme la fondation Carnegie et la fondation MacArthur, entre autres.