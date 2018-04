Kim Jong-un a présenté les grandes lignes à suivre en matière de relations internationales

Kim Jong-un est en pleine préparation des sommets à venir. Le dirigeant nord-coréen a présenté les grandes lignes à suivre en matière de relations internationales lors de la réunion du Bureau politique du comité central du Parti des travailleurs. Cette nouvelle a été confirmée hier par les médias du régime communiste, à savoir le Rodong Sinmun et la KCTV. Le quotidien du Parti des travailleurs a publié un article consacré à ce sujet avec photos à l’appui. Quant à la télévision centrale nord-coréenne, elle a diffusé une vidéo d’une durée de trois minutes montrant Kim présider la réunion. Malheureusement, on ne sait pas grand chose sur son contenu, si ce n’est que Kim Jong-un a partagé sa perception sur les relations intercoréennes et sa perspective sur le dialogue avec Washington.



La presse n’a pas donné davantage de détails. Sur les images diffusées sur le petit écran, on pouvait apercevoir au total 11 hauts officiels du Nord dont Kim Yong-nam, le président du présidium de l'Assemblée populaire suprême et Choe Ryong-hae, le vice-président du comité central du Parti des travailleurs. Derrière eux, on pouvait également retrouver Kim Yong-chul, un autre vice-président du comité central de ce parti unique nord-coréen, et Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un. Le Rodong Sinmun a précisé pour la première fois que le sommet entre les deux Corées se tiendrait le 27 avril à la Maison de la paix, du côté sud de Panmunjom. Rappelons que le journal avait annoncé le 30 mars la tenue d’une telle rencontre sans donner de date ni de lieu.



Le royaume ermite a tendance à jouer la carte de la discrétion. L’article et le reportage diffusés par la presse nord-coréenne mettent en avant le fait que le régime est en train d’élaborer des stratégies à adopter à l’approche des rencontres avec la Corée du Sud et les Etats-Unis. Cela illustre également la volonté de Pyongyang de s’engager de manière active sur la voie du dialogue.