Gel du taux directeur et perspectives économiques de la Corée du Sud

La Banque de Corée a de nouveau gelé son taux directeur. La BOK a décidé aujourd’hui de le maintenir à 1,5 % lors d'une réunion du comité de politique monétaire présidée par son gouverneur Lee Ju-yeol. Il s’agit du troisième gel depuis qu’elle a procédé à une nouvelle hausse de 0,25 point en novembre 2017. Par conséquent, le taux directeur reste plus élevé en Corée du Sud qu’aux Etats-Unis.



Le gel du taux directeur montre que la banque centrale juge incertaine la perspective de l’économie sud-coréenne. Beaucoup misaient d’ailleurs sur le maintien du statu quo compte tenu de la situation actuelle. D’abord, le taux d’inflation, l’un des facteurs d’influence sur le taux directeur, est évalué à 1,3 % au premier trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Ce chiffre est à son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2016. A noter que la Banque de Corée avait misé sur un taux d’1,5 %. Cela montre que la demande intérieure a du mal à se relancer. En matière d’emploi, le constat est alarmant. Le nombre de nouveaux arrivants sur le marché du travail le mois dernier par rapport au mois de mars 2017 est limité à 112 000. De plus, le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis 17 ans.



Les perspectives pour l'économie sud-coréenne sont plutôt sombres. Les éléments d’incertitude qui risquent d’empêcher l’économie du pays de redécoller se multiplient. D’abord, une éventuelle guerre commerciale s’annonce entre les Etats-Unis et la Chine. Cela pourrait constituer un nouveau coup dur pour la Corée du Sud dont l’économie dépend essentiellement du commerce extérieur. Ensuite, la politique protectionniste de Washington pourrait se traduire par le renchérissement du won. A cela s’ajoute le risque de voir le taux directeur américain relevé de manière accélérée. Le plus gros risque intérieur est l’endettement des ménages qui ne cesse de s’alourdir. Du côté des points positifs, le retour des touristes chinois et l’additif budgétaire destiné à l’emploi des jeunes pourront apporter une bouffée d'oxygène à l'économie nationale. La reprise du dialogue entre Séoul et Pyongyang est également bienvenue. Cependant, la décision de la BOK de geler son taux directeur laisse penser que l’incertitude pèse toujours sur le pays.