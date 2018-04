Les conseillers à la sécurité nationale sud-coréen et américain échangent sur la Corée du Nord

Le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen s’est entretenu jeudi avec son homologue américain à la Maison blanche. Chung Eui-yong a discuté avec John Bolton durant une heure. Il s’agissait de faire connaissance officiellement avec ce dernier qui a pris ses fonctions lundi. Cependant, leur rencontre n’était pas une simple prise de contact étant donné l’imminence du sommet intercoréen et de celui entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Les deux chefs de la sécurité nationale ont aussitôt mené des discussions profondes après avoir ouvert un canal de communication bilatéral. Leur homologue japonais Shotaro Yachi, qui était en visite aux Etats-Unis, n’a pas pris part à cette discussion.



Selon le conseiller sud-coréen, lui et Bolton ont discuté des mesures visant à faire des sommets Séoul-Pyongyang et Washington-Pyongyang une réussite. Ils ont également échangé leurs points de vue pour faire en sorte que ces deux tête-à-tête puissent parvenir à réaliser de manière pacifique la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Chung a qualifié son entretien avec Bolton de « très bénéfique ». Cependant, il n’a pas voulu répondre lorsqu’il s’agissait de savoir si les deux hommes ont eu des concertations concrètes sur les mesures à prendre pour la dénucléarisation ou sur le lieu du sommet Corée du Nord-USA.



Le nouveau conseiller de Trump a donc pris ses fonctions le 9 avril dernier. On le surnomme le « super-faucon ». En effet, John Bolton est l’un des chefs de file des conservateurs les plus durs. Par conséquent, sa nomination à la tête du Conseil de sécurité nationale a attiré une attention très particulière en ce qu’elle pourrait influencer la perspective du sommet en question. Certains redoutaient que celui-ci ne soit reporté ou bien carrément annulé. Mais, le même jour, Donald Trump a affirmé haut et fort que son sommet avec Kim Jong-un aurait bien lieu, fin mai ou début juin. Toutefois, parce que leur équipe de sécurité nationale a été recomposée avec des ultraconservateurs, les Etats-Unis ont de fortes chances d’afficher une position très ferme lors de cette rencontre. Il est donc d’autant plus important de tisser un lien étroit de concertation et de confiance entre les chefs de la sécurité nationale de Washington et de Séoul.