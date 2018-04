Cela fait quatre ans jour pour jour que le ferry Sewol a sombré

La Corée du Sud commémore aujourd’hui le quatrième anniversaire du naufrage du ferry Sewol. A cette occasion, une cérémonie commémorative a été organisée à 15 heures par les ministères des Affaires maritimes et de l'Education, sur l’aire de loisirs Hwarang à Ansan. Cette ville de la province du Gyeonggi abrite le lycée Danwon dont étaient issus la plupart des victimes du drame. A l’instar du Premier ministre Lee Nak-yeon et du ministre de l'Education Kim Sang-gon, de nombreuses personnalités politiques représentant différents partis étaient présents, sauf le Parti Liberté Corée, la première force de l'opposition.



Le Sewol, un navire de 6 825 tonnes, a sombré au large de l'île de Jindo en 2014 avec 476 personnes à bord. Le naufrage a fait 304 morts dont l’essentiel était des lycéens de l’école secondaire de Danwon en voyage scolaire. 261 élèves et enseignants de cet établissement situé dans la ville d’Ansan y ont perdu la vie. L'épave du ferry a été remontée à la surface en avril 2017, près de trois ans après la tragédie. Les enquêtes et recherches sont toujours en cours.



Lors de cette cérémonie d'hommage aux victimes, des plaques commémoratives et des portraits des victimes ont été installés sur l’autel de la salle où se déroulait la messe de requiem. Après la présentation du rapport d’enquête, une oraison funèbre a été prononcée. Les participants ont ensuite déposé des gerbes de fleurs devant l’autel. Des funérailles se sont également déroulées durant la journée. Elles ont été organisées dans le parc cimetière d’Incheon pour les 11 victimes dont les obsèques n’avaient pas pu être célébrées en 2014. Après avoir assisté à une danse rituelle qui invite l'âme des défunts à reposer en paix, les participants, dont le ministre de l’Intérieur et le maire d’Incheon, ont observé une minute de silence en hommage aux victimes.



De son côté, le chef de l’Etat a réaffirmé hier sur les réseaux sociaux sa volonté de poursuivre les recherches d'éventuelles dépouilles et de faire toute la lumière sur l’affaire. Moon Jae-in a également souligné l’importance de la vie et de la sécurité. « La révolution aux bougies et la détermination de créer une nouvelle Corée du Sud sont nées à partir du ferry Sewol », a-t-il écrit.