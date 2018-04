L’indice du climat des affaires au plus haut depuis juin 2015

Le secteur manufacturier a connu sa plus belle embellie en trois ans, même si le pessimisme règne toujours. La Chambre de commerce et d’industrie de Corée a publié aujourd’hui le résultat de son enquête menée auprès de quelques 2 200 entreprises de fabrication du pays. L’indice du climat des affaires (BSI) au 2e trimestre de cette année a gagné 11 points par rapport au dernier trimestre pour atteindre 97. Il s’agit d’un niveau jamais atteint depuis juin 2015. Mais le chiffre reste toujours inférieur au niveau enregistré il y a 15 trimestres, à 103. Pour rappel, l’indicateur BSI reflète le moral des industriels. S’il franchit la barre symbolique des 100, cela signifie que plus de la moitié des interrogés se montrent optimistes pour les trois mois à venir. Selon le rapport d’aujourd’hui, ils sont 24,7 % à donner des réponses positives, 27,3 % des prévisions négatives, et 48 % à croire que la situation restera stable.



Ce sont les fabricants d’électroménager qui se veulent les plus optimistes. Leur chiffre s’est établi à 112, grâce à la forte demande des semi-conducteurs utilisés dans les smartphones, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, ainsi de suite. Mais ce dynamisme peine à gagner du terrain dans d’autres secteurs d’après la Chambre de commerce. De son côté, l’industrie du raffinage pétrolier a témoigné d’un timide espoir de reprise, avec 101. Les perspectives sont cependant sombres chez la plupart des exportateurs. Les sidérurgistes ont marqué 84, découragés par le quota d’importation imposé par les Etats-Unis, et le secteur automobile, quant à lui, 88, frappé par la mauvaise performance du marché et la fermeture de l’usine de General Motors à Gunsan. Ce sont les constructeurs navals qui ont le moral au plus bas, avec 66. Ils sont pénalisés par la restructuration du secteur et les commandes en chute libre. Hyundai Heavy Industries a de plus suspendu toute opération sur son chantier naval à Gunsan.



Le facteur de risque le plus préoccupant est le bras de fer commercial entre Washington et Pékin. Viennent ensuite l’évolution des conditions de travail, la fluctuation du taux de change, une hausse probable du taux directeur sud-coréen, entre autres. Quant aux conditions d’exportations, elles se sont dégradées par rapport à il y a cinq ans pour 48,8 % des entreprises. Seuls 18,2 % ont estimé qu’elles s’étaient améliorées.