Moon Jae-in accepte la démission du patron du Service de supervision financière

Le président de la République a accepté ce matin la démission du patron du Service de supervision financière (FSS). Kim Ki-sik a été sous le feu des critiques dès sa nomination à la tête du FSS, le 2 avril. Selon ses détracteurs, il avait bénéficié pour ses déplacements à l’étranger de soutiens financiers de certaines institutions, qui étaient en fait sous la surveillance de sa commission parlementaire quand il était député. Kim a aussi été accusé d’avoir fait du tourisme sous prétexte d’une mission officielle. La controverse ainsi soulevée a opposé le parti présidentiel aux camps d’en face qui réclamaient la démission du nouveau chef de cet organe de régulation financière.



Le don que Kim avait fait à un institut de recherche a jeté de l’huile sur le feu. A la fin de son mandat parlementaire, Kim y avait versé la somme de 50 millions de wons, soit environ 37 800 euros. L’ennui, c’est que cet établissement était dirigé par lui-même. Cette irrégularité flagrante aux yeux de l’opposition lui a fait mauvaise presse. Du coup, Moon Jae-in a décidé de consulter la Commission électorale nationale (NEC) et a promis de démettre l’homme qu’il avait choisi si le versement en question était jugé illégal. Et la NEC a tranché l’affaire : l’acte de Kim va à l’encontre de la loi sur les élections publiques. Elle a précisé son principe, selon lequel un don de ce genre ne pose pas de problème si le montant est à la hauteur des versements habituels du député concerné. Mais 50 millions de wons dépassent nettement le niveau des aides financières que Kim octroyait à l’institut. Concernant le voyage effectué aux frais des institutions sous sa surveillance, il reste discutable parce que plusieurs facteurs pourraient intervenir dans le jugement : les objectifs du déplacement, le programme du voyage et le champ des aides dont il avait bénéficiées, entre autres.



De toute façon, la polémique autour de l’ex-directeur du FSS a douché les espoirs des sud-Coréens. Kim avait participé à un mouvement citoyen avant d’occuper des fonctions parlementaires. Avec cette carrière à première vue irréprochable, il semblait être qualifié pour prendre les rênes du régulateur financier, et les citoyens s’attendaient à une réforme du secteur.