Le procès de l’ancien président sud-coréen Lee Myung-bak

Les préparatifs du procès de l’ancien président sud-coréen Lee Myung-bak ont été lancés aujourd’hui. Le tribunal du district central de Séoul a tenu cet après-midi sa première séance préparatoire. Pourtant, Lee n’a pas fait son apparition. A noter que ce dernier n’est pas obligé de se présenter à ce genre de sessions préliminaires. Cette étape permet au Parquet et aux avocats de l’accusé d’établir les listes des preuves et des témoins qu’ils veulent entendre afin de les déposer à la justice avant l’audience officielle.



L’ancien locataire de la Maison bleue est frappé de plusieurs accusations notamment pour corruption. Le montant des pots-de-vin qu’il a empoché dépasse les 11 milliards de wons, soit environ 10,2 millions de dollars, dont 700 millions de wons, soit environ 650 679 dollars venant du Service national du renseignement (NIS) et 5,85 millions de dollars de frais de justice payés par Samsung Electronics à la place de DAS. En prenant les commandes de cette société de pièces automobiles, Lee aurait détourné près de 34,9 milliards de wons, l’équivalent de 32,4 millions de dollars et commis une fraude fiscale en ne payant pas l’impôt sur les sociétés d’un montant de 3,1 milliards de wons, environ 2,8 millions de dollars. Mais, Lee continue de tout nier en bloc et de répéter qu’il n’est pas propriétaire de DAS. Selon lui, cette firme appartient aux actionnaires dont fait partie son frère aîné Lee Sang-eun.



En attendant, le tribunal va organiser une autre séance préparatoire afin de faire le point sur les enjeux. Cette nouvelle séance est d’autant plus nécessaire que plusieurs chefs d’accusation pèsent sur l’ex-président et que la position du Parquet et celle de la défense de l’accusé sont complètement différentes. Ce dernier a renforcé son équipe de huit avocats afin de préparer la première audience.