La Corée du Nord commence la fermeture de son site d’essais nucléaires

La Corée du Nord a entamé la fermeture de son site d’essais nucléaires. C’est ce qu’a confirmé hier la CBS citant les services de renseignements américains. Selon la chaîne de télévision américaine, les travaux de démantèlement des câbles électriques qui constituent la première étape de la fermeture, ont débuté dans plusieurs tunnels du site d’essais nucléaires de Punggye-ri. Elle n’a pourtant pas donné plus de détails.



Le site de Punggye-ri est situé dans la province de Hamgyeong du Nord, dans le nord-est du territoire. C’est dans ce lieu, où le pays communiste a procédé à six essais nucléaires entre le 9 octobre 2006 et le 3 septembre 2017. Rappelons que son dirigeant a annoncé sa décision de fermer ce site lors du sommet intercoréen du 27 avril. Kim Jong-un s’est dit prêt à le faire publiquement en invitant même des experts sud-coréens et américains ainsi que des journalistes, dans la transparence de ce processus. A ce propos, le président sud-coréen Moon Jae-in a demandé à l’Onu d’y participer en tant qu’observatrice.



Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de son investiture à laquelle le président américain a assisté, le nouveau secrétaire d’Etat des Etats-Unis a réaffirmé l’objectif d’un prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Selon lui, les Etats-Unis sont engagés en faveur du démantèlement « permanent, vérifiable et irréversible » des programmes d’armes de destruction massive de la Corée du Nord. Ils font le nécessaire pour que ce démantèlement complet doive avoir lieu « sans tarder ».



Mike Pompeo a souligné l’importance d’ « un dénouement parfait » afin de ne pas « répéter les erreurs du passé ». « Un mauvais accord n’est pas une option » a-t-il ajouté. La Maison blanche a déclaré au grand jour l’objectif du sommet entre Washington et Pyongyang : un démantèlement complet, vérifiable et irréversible. A noter que le département d'Etat américain a accusé le régime communiste de toute une série de violations des droits de l’Homme dans son communiqué publié à l’occasion de la semaine pour la liberté de la Corée du Nord. Ainsi, Washington exerce une pression constante sur Pyongyang à l’approche du jour J.