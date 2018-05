Moon Chung-in revient sur ses propos polémiques liés à la présence des GIs en Corée du Sud

Le conseiller spécial à la réunification, à la diplomatie et à la sécurité de la Cheongwadae a cherché à calmer le jeu après avoir tenu des propos controversés. Moon Chung-in, en visite aux Etats-Unis, a voulu dissiper ce qui est selon lui un « malentendu » auprès des journalistes à l’issue d’une réunion à huis-clos du bureau de New York du Conseil consultatif pour la Réunification de Corée. Il a tenu à souligner qu’il est souhaitable de maintenir le stationnement des GIs dans le sud de la péninsule même après la signature d’un traité de paix entre Séoul et Pyongyang afin d’assurer la stabilité stratégique en Asie du Nord-est et la paix intérieure en Corée du Sud. D’après lui, il fait partie de ceux qui sont pour la présence de soldats américains.



A l’origine de la zizanie se trouve son texte publié dans le magazine américain « Foreign Affairs ». Il a écrit qu’il serait difficile de justifier le stationnement des forces américaines sur la péninsule coréenne une fois le traité de paix conclu. Cette déclaration lui a valu un rappel à l’ordre de la part du président sud-coréen. En effet, Moon Jae-in a dû intervenir en personne pour clarifier les choses. Il a précisé que la présence des soldats américains en Corée du Sud relève de l’Alliance Séoul-Washington, et qu’elle n’a rien à voir avec la signature du traité de paix. Et le chef de son cabinet Im Jong-seok a transmis par téléphone cette position à Moon Chung-in. La Cheongwadae lui a adressé un avertissement en lui demandant de faire en sorte qu’il n’y ait plus de confusion.



Moon Chung-in a tenté de s’expliquer en faisant valoir qu’il n’avait jamais plaidé pour un retirait des GIs. Il aurait voulu dire qu’une fois que les Etats-Unis et la Corée du Nord auront établi les relations diplomatiques, ils discuteront tout naturellement du stationnement des troupes américaines au sud du 38e parallèle. Dès lors, les conservateurs sud-coréens critiqueront vivement une telle démarche. Il est donc impératif de s’y préparer à l’avance. Selon Moon Chung-in, Henry Kissinger, l’ancien secrétaire d’Etat américain, lui aurait dit que Washington abordera certainement ce sujet sensible mais qu’il maintiendra sa base militaire dans la péninsule si Séoul le lui demande. Il aurait ajouté que le consensus au sein de la Corée du Sud serait primordial pour cela. En ce qui concerne l’éventuel retrait des GIs, le département américain de la Défense a de son côté déclaré « notre position et notre mission restent les mêmes et donc inchangées ». Or, le nouveau secrétaire de la Défense James Mattis avait évoqué la possibilité d’en discuter avec le régime de Kim Jong-un. Interrogé sur la question, le Pentagone a préféré botter en touche en martelant sa position de principe : « notre mission est identique ».