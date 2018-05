Les deux Corées créent la surprise en formant une équipe conjointe de tennis de table

Une décision surprise a été annoncée hier aux Championnats du monde de tennis de table qui se déroulent actuellement à Halmstad en Suède. Alors que les équipes féminines des deux Corées devaient s’affronter en quart de finale, elles se sont mises d’accord pour former une équipe conjointe. C’est ce qu’a annoncé l’Association coréenne de tennis de table (KTTA). Par conséquent, l’équipe intercoréenne accède à la demi-finale sans jouer le match. Cette unification a été rendue possible à l’initiative du président de la Fédération internationale de tennis de table (FITT) Thomas Weikert. L’équipe commune est composée de neuf joueuses, à savoir cinq sud-Coréennes et quatre nord-Coréennes. Les deux délégations ont tenu à garder les neufs pongistes afin d’éviter que leur association ne se fasse au détriment de certaines d’entre elles. Cette démarche a été validée par la FITT. Ils sont convenus d’adopter « Korea » ou « Corée » comme nom de la nation représentée. Si l’équipe commune monte sur le podium, toutes les joueuses auront une médaille autour du cou. Pour le drapeau national, la Corée du Sud et la Corée du Nord verront les leurs être hissés côte à côte. En ce qui concerne l’uniforme, étant donné qu’aucune tenue commune n’a été prévue, les pongistes des deux parties garderont leurs uniformes respectifs.



Cette union est d’autant plus significative que le tennis de table est une discipline qui avait réuni les deux Corées pour la première fois dans l’histoire sportive. Cela s’est passé en 1991 aux Championnats du monde organisés à Chiba au Japon. L’équipe féminine unifiée a remporté la médaille d’or contre la Chine qui paraissait invincible en ce qu’elle comptait décrocher sa neuvième victoire d’affilée. A l’époque, la sud-Coréenne Hyun Jung-hwa et la nord-Coréenne Li Bun-hui ont formé un tandem formidable pour impressionner tout le monde et susciter une grande émotion. Et l’équipe masculine intercoréenne a fini en demi-finale. Lors de ces matchs, les deux Corées ont utilisé pour la première fois leur drapeau commun illustrant la péninsule en bleue claire sur fond blanc, et opté pour « Arirang » le chant traditionnel emblématique du peuple coréen au lieu de leur hymne national.



Certes, les deux Corées ont déjà vu leurs délégations défiler ensemble sous une seule et même bannière lors de différents événements sportifs internationaux. Néanmoins elles ne comptent que trois équipes unifiées dans l’histoire. La première équipe a été formée aux Championnats du monde de tennis de table 1991. La seconde association a eu lieu la même année à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans organisée à Lisbonne au Portugal. L’équipe conjointe a réussi à accéder aux quarts de finale. Et il a fallu attendre 27 ans pour voir la troisième union. Il s’agit de l’équipe unifiée de hockey sur glace féminin aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang qui se sont déroulés en février dernier en Corée du Sud. L’équipe féminine intercoréenne de tennis de table voit le jour dans une atmosphère de réconciliation après le troisième sommet intercoréen du 27 avril dernier. Elle ouvre le bal des échanges entre les deux Corées qui promettent de s’intensifier.