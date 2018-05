Le sommet Séoul-Washington se tiendra le 22 mai prochain à la Maison Blanche. Il s’agira du troisième sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue américain Donald Trump. Et ce sera leur quatrième tête-à-tête, si l’on compte leur rencontre à l’Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Selon un communiqué publié par la Maison blanche, ce sera l’occasion pour les deux chefs d’Etat de poursuivre leurs coordinations et coopération étroites sur l’évolution de la situation de la péninsule coréenne depuis le sommet intercoréen du 27 avril. Et ils discuteront également du prochain sommet Pyongyang-Washington. La Cheongwadae a déclaré, de son côté, que Moon et Trump devraient réaffirmer l’alliance solide et l’amitié profonde entre les deux alliés. Elle a ajouté que les deux hommes continueraient à se concerter étroitement pour faire avancer la situation dans la péninsule, et que leurs discussions seront focalisées sur les préparatifs pour une rencontre réussie entre Donald Trump et Kim Jong-un.



Lors du sommet Séoul-Washington, le dossier-clé sera certainement la concertation sur « les modalités de dénucléarisation nord-coréenne ». Donald Trump a précisé que l’objectif serait de fixer la date pour l’abandon définitif du programme nucléaire nord-coréen. Autrement dit, il opte pour une approche dite « Big Bang ». Il s’agit de traiter en bloc ce dossier de manière à trancher une feuille de route sûre et certaine pour la dénucléarisation au début des négociations. En d’autres termes, Washington ne se contentera pas d’obtenir simplement une promesse d’« une dénucléarisation complète ». Il tiendra à réaffirmer le principe de dénucléarisation et à déterminer les grandes lignes pour l’application progressive des procédés. D’ailleurs, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton ne cesse de souligner qu’il pense au « modèle libyen », c’est-à-dire d’abord la dénucléarisation, et ensuite la normalisation des relations diplomatiques. En revanche, la Corée du Nord semble préférer un procédé par étapes pour sa dénucléarisation. Elle aimerait avoir des contreparties sûres à chaque stade, telles que des avantages économiques ou la sécurité de son régime. Bref, un « Big Deal » du siècle s’annonce au sommet entre Kim et Trump. De l’avis des experts, il ne serait pas exagéré de dire que la réussite du sommet Pyongyang-Washington dépend de la médiation de Moon Jae-in. Le président sud-coréen devrait tâcher avant tout d’installer une confiance mutuelle entre les deux hommes. Celle-ci est la condition sine qua non pour cristalliser un « Big Deal ». Par conséquent, Moon devrait s’efforcer de trouver un terrain d’entente entre Kim Jong-un et Donald Trump. Par ailleurs, étant donné que le sommet Séoul-Washington aura lieu le 22 mai, c’est-à-dire un peu plus tard que prévu, le calendrier du sommet Pyongyang-Washington a de fortes chances d’être repoussé. Un geste qui signifierait que l’enjeu de cette rencontre est très important pour les Etats-Unis aussi bien que pour la Corée du Nord.