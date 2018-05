Légère hausse de la productivité de travail de la Corée du Sud

La Corée du Sud enregistre une légère hausse de sa productivité de travail, mais elle reste en queue de peloton parmi les pays membres de l’OCDE en la matière. Selon les statistiques publiées par le club des pays développés, le pays du Matin clair a vu son PIB par heure travaillée atteindre 34,3 dollars en 2017, soit 1,4 dollar de plus par rapport à l’année précédente. Et sa productivité connaît une croissance soutenue après avoir franchi pour la première fois le seuil des 30 dollars en 2011. L’année dernière, elle a enregistré le taux d’augmentation annuel le plus haut après 1,6 dollar en 2010. Cette amélioration s’expliquerait notamment par la diminution de l’apport de main d’œuvre suite à une série de restructurations et par la bonne conjoncture du marché immobilier. Malgré cela, le pays fait toujours partie des mauvais élèves de l’OCDE en termes de productivité du travail.



Plus précisément, la Corée du Sud occupe la 17e place parmi les 22 pays recensés pour cette étude de 2017. Derrière elle, il y a seulement cinq pays, à savoir le Portugal, la Hongrie, l’Estonie, la Grèce et la Lettonie. Or, cette position n’est pas à la hauteur de sa puissance. En effet, la Corée du Sud s’impose comme la onzième économie mondiale avec un PIB de 1 411 milliards de dollars en 2016 selon les dernières données de la Banque mondiale. Elle a une productivité en valeur de 34,3 dollars, qui ne représente que 38 % de celle de l’Irlande, pays en tête du palmarès avec 88 dollars. C’est également bien en dessous de celle de l’Espagne ayant un PIB similaire au sien, à savoir 47,8 dollars. Cette faible productivité du travail a des causes complexes. Mais il y a une raison qui attire l’attention tout particulièrement, il s’agit d’une pratique excessive des heures supplémentaires. En 2016, un salarié sud-coréen a travaillé 2 069 heures par an, soit 305 heures de plus que la moyenne des pays de l’OCDE. Un travailleur allemand et un employé français sont restés sur leur lieu de travail seulement durant 1 363 heures et 1 472 heures. Mais ils ont enregistré une productivité respectivement d’environ 60 dollars, soit presque le double de celle de leur homologue sud-coréen. Comme celui-ci travaille trop, il voit sa productivité par heure baisser. Notamment, le travail nocturne est beaucoup moins productif que celui de la journée. Ainsi, cette culture généralisée de faire de très longues journées affecte considérablement l’ensemble de la productivité nationale.