2e sommet nord-coréano-chinois en moins de deux mois

Le leader nord-coréen s’est de nouveau rendu en Chine. Kim Jong-un a effectué une visite de deux jours les 7 et 8 mai à Dalian, où il s’est entretenu avec son homologue chinois. Il s’agit de leur deuxième rencontre en seulement une quarantaine de jours. Rappelons que leur précédent sommet a eu lieu en mars à Pékin. Plusieurs hauts responsables diplomatiques se sont déplacés à cette nouvelle rencontre bilatérale, dont le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue nord-coréen Ri Yong-ho, ainsi que le vice-président du comité central du Parti des travailleurs Ri Su-yong. Les délégations des deux pays ont échangé afin d’élaborer ensemble des stratégies en vue de la préparation du sommet entre Pyongyang et Washington.



Xi Jinping a d’abord salué l’amélioration des relations intercoréennes tout en affirmant son soutien à la dénucléarisation dans la péninsule et au dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Quant à Kim Jong-un, il a répété sa volonté ferme de dénucléariser son pays. Selon lui, il n’aura plus besoin de détenir d’armes nucléaires si la sécurité du régime n’est plus menacée à cause des mesures prises à son encontre. La paix pourrait donc être établie à travers des mesures progressives et simultanées.



Pyongyang et Pékin semblent se rapprocher davantage à l’approche du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. La Corée du Nord s’efforce de renforcer sa relation de coopération stratégique avec la Chine face à la pression grandissante venant des Etats-Unis et du Japon. A noter que Washington tente d’inscrire le sujet des armes de destruction massive, dont les armes chimiques, à l’ordre du jour au-delà des dossiers nucléaire et balistique. Quant à Tokyo, il souhaite que soit abordé l’enlèvement de Japonais par les agents nord-coréens et les missiles nord-coréens de courte et moyenne portée. Dans ce contexte, le royaume ermite a besoin du soutien de son allié traditionnel. Cette situation convient à l’empire du Milieu qui veut éviter d’être mis à l’écart dans les enjeux qui concernent la péninsule coréenne. Ainsi, l’équation autour du dossier nucléaire nord-coréen se complexifie davantage.