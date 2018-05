Sewol : l’épave relevée à la verticale, avant de nouvelles recherches

L’épave du Sewol a finalement été relevée à la verticale. A noter que le ferry qui a été renfloué trois ans après son naufrage était resté couché sur le flanc dans le port de Mokpo jusqu’à ce matin. Le redressement du navire a débuté à 9 heures. Elle a été dirigée par la commission d’enquête sur le naufrage, en collaboration avec Hyundai Samho Heavy Industries. Dans ce cadre, une grue portuaire de 10 000 tonnes a été déployée. Cet engin de levage géant est parvenu à soulever la carcasse au bout de trois heures en retirant les 64 câbles connectés et les 66 poutres en acier installées sous le ferry. Ainsi, le flanc bâbord s’est dévoilé au grand jour pour la première fois en quatre ans.



Le relèvement de l’épave est indispensable à la recherche d'éventuelles dépouilles et à la poursuite de l’enquête sur les causes du drame. Puisque le navire était en position couchée, l’accès à son flanc bâbord était impossible. Maintenant qu’il est redressé, la commission d’enquête pourra réaliser des fouilles plus minutieuses dans des zones désormais accessibles, dont le compartiment des moteurs et la salle équipée des stabilisateurs du navire. Par la suite, des opérations destinées à renforcer la sécurité et à ranger les câbles et la grue mobilisés pour le redressement du ferry seront lancées durant deux jours. Puis la recherche d’éventuels restes des victimes et l’enquête sur les causes de la catastrophe pourront débuter dans les trois semaines à venir.



Assurant la liaison entre Incheon et l’île de Jeju, le ferry Sewol de 6 825 tonnes a sombré le 16 avril 2014 au large de l'île de Jindo. Le naufrage a coûté la vie à plus de 300 personnes sur les 476 passagers. Cinq personnes sont toujours portées disparues. L’essentiel des victimes était des lycéens et enseignants de l'école secondaire de Danwon en voyage scolaire. L’épave a refait surface en avril 2017 avant d’être ramenée au port de Mokpo sur la côte ouest du pays.