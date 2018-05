Mike Pompeo rentre de Pyongyang avec les trois ressortissants américains libérés

La Corée du Nord a libéré trois ressortissants américains qu’elle retenait depuis longtemps. Cette décision a été prise durant la visite du secrétaire d'Etat américain à Pyongyang. A noter que Mike Pompeo avait déjà effectué une visite secrète en Corée du Nord en mars. Selon l’annonce du gouvernement américain, il a eu des « discussions productives » avec le dirigeant nord-coréen. Ainsi, la préparation du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un semble être entrée dans sa phase finale.



Kim Dong-chul est le premier à avoir été retenu, en octobre 2015. Ce pasteur évangélique, originaire de Corée du Sud, a été arrêté pour espionnage et subversion. Kim Sang-duk et Kim Hak-song, quant à eux, ont été arrêtés en 2017 après avoir donné des cours à l’université des sciences et de technologie de Pyongyang. Ils sont tous deux accusés d’avoir commis des « actes hostiles contre le régime ». Kim Jong-un a ordonné leur libération, profitant de sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine. C’est du jamais vu.



Rappelons que les précédentes libérations de prisonniers étrangers par Pyongyang étaient considérées comme un geste humanitaire. Cette fois-ci, les médias ont souligné que les détenus avaient été graciés spécialement par le leader suprême. Kim Jong-un tente ainsi de mettre en avant le fait que son pays respecte les lois et règlements dans sa politique étrangère. En même temps, il envoie un message de bonne volonté aux Etats-Unis à l’approche de leur sommet historique.



Dans son communiqué, le département d’Etat a confirmé la rencontre entre Mike Pompeo et Kim Jong-un et précisé qu’ils avaient mené des consultations fructueuses ensemble sur divers sujets, y compris le sommet entre Pyongyang et Washington. La presse nord-coréenne a également qualifié de « satisfaisantes » les discussions entre les deux hommes. A en croire l’agence Reuters, le sommet entre Trump et Kim aura lieu sur une seule journée. Tout cela montre que les grandes lignes de l’ordre du jour de cette rencontre inédite sont presque achevées.