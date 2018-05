Pyongyang et Washington se sont accordés sur la date et le lieu de leur sommet

On sait désormais quand et où. Le sommet Pyongyang-Washington aura lieu le 12 juin à Singapour. Après plusieurs jours de tractations, les deux pays ont définitivement fixé la date et le lieu de ce rendez-vous tant attendu. C’est ce qu’a dévoilé le 10 mai le président américain Donald Trump via un message sur son fil Twitter. Il a déclaré que les Etats-Unis et la Corée du Nord feraient de ce sommet « un moment très spécial pour la paix mondiale ». Singapour faisait partie des lieux possibles pour ce tête-à-tête. Et cela au moins pour trois raisons : Singapour est un pays « neutre », très accessible pour les médias et idéal pour la sécurité et la confidentialité. Deux ou trois noms circulent comme sites potentiels pour accueillir ce rendez-vous historique. Mais l’hôtel Shangri-la serait le plus probable.



Si Pyongyang et Washington ont pu déterminer la date et le lieu du sommet entre leurs leaders, c’est parce qu’ils sont parvenus à un certain consensus sur l’ordre du jour de cette rencontre. Mais cela ne laisse pas pour autant régner l’optimisme sur le bilan de ce rendez-vous historique. Parce que les deux parties campent sur leurs positions. A l’approche de la date fatidique, les Etats-Unis ont mis la barre plus haut pour conclure un accord avec la Corée du Nord. Ils ont posé comme principe « la mise en œuvre sans délai d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible ». Par moments, ils ont préféré employer le terme de « permanent » au lieu de « complète ». Par ailleurs, l’administration Trump semble vouloir élargir sa demande d’abandon au régime de Kim Jong-un aux armes biochimiques, et non plus seulement nucléaires, et même parler des droits de l’Homme en Corée du Nord.



Le président américain semble privilégier une approche dite « Big Bang » selon laquelle chacune des deux parties fait des concessions importantes au début des négociations. De son côté, la Corée du Nord tâche de consolider sa position en se rapprochant de nouveau de son premier allié traditionnel après deux visites surprises récentes de son dirigeant en Chine. Kim Jong-un a opté une dénucléarisation « par étapes » et « simultanée » lors de son tête-à-tête avec Xi Jinping. Ainsi, Pyongyang souhaiterait obtenir des contreparties dans le cadre de ces mesures tout en menant en même temps des « négociations sur le désarmement nucléaire » avec Washington. En parallèle, Kim Jong-un n’a pas hésité à faire des gestes de bonne volonté en accueillant à nouveau le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et en libérant les trois Américains longtemps retenus contre leur volonté en Corée du Nord. A Séoul, la Cheongwadae s’est contentée de respecter la décision prise par Kim Jong-un et Donald Trump.