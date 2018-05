Les prix à la pompe suivent une tendance haussière

Les prix à la pompe ne cessent d’augmenter en Corée du Sud. Dans un contexte où les cours du pétrole repartent à la hausse sur le marché international, les prix du diesel et du kérosène ont de nouveau battu un record, atteignant leur plus haut niveau cette année. Le prix au litre du diesel s’est élevé à 1 365 wons, soit 1,07 euro, la semaine dernière, enregistrant une hausse de 7 wons par rapport à la semaine précédente. Il s’agit de la quatrième hausse hebdomadaire consécutive. Quant au kérosène, il s’est vendu à 910,9 wons par litre, progressant de 2,9 wons en une semaine. Le prix de l’essence dont le prix au litre a progressé de 7 wons pour afficher 1 562 wons ne va pas tarder à atteindre son plus haut niveau cette année.



La hausse des cours du pétrole est principalement due à la baisse de la production de brut au Venezuela, qui dispose de la plus grande réserve d'hydrocarbures au monde. A cela s’ajoute le retrait des Etats-Unis de l’accord nucléaire sur l’Iran. Cette décision de la Maison blanche a attisé la crainte de voir un embargo pétrolier s’imposer contre ce pays. Un autre élément est lié à un environnement régional volatil autour de la crise en Syrie qui est devenu le théâtre d'affrontement entre Israël et l'Iran. Plusieurs pays pétroliers, membres ou non de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ont promis de respecter des réductions de leur production, ce qui a entraîné une remontée des prix. Rappelons que ces nations ont décidé fin 2016 de réduire leurs extractions jusqu'en mars 2018 pour atteindre une diminution globale de la production des pays signataires de 1,8 million de barils par jour. Toujours dans le même but de limiter l'offre de pétrole sur le marché mondial et de redresser le prix du baril, ils ont décidé de prolonger cet engagement d’ici à la fin de l’année. Même passé ce délai, les membres de l'OPEP et la Russie déploieront des efforts communs afin de prévenir la chute du prix de l’or noir.



Les prix devraient donc demeurer élevés dans les mois à venir, car la demande en pétrole continue d’augmenter avec la reprise de l’économie mondiale. Cette demande croissante entraîne la diminution des stocks. Le prix du Brent, extrait de la mer du Nord, qui est l'un des pétroles de référence pour la fixation des cours du brut, a frôlé les 80 dollars la semaine dernière. Si la tendance se poursuit, il pourrait franchir le seuil des 100 dollars l’an prochain. Selon la Société nationale du pétrole de Corée (KNOC), les prix des produits pétroliers continueront à augmenter au pays du Matin clair.