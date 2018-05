Washington prêt à autoriser les investissements privés en Corée du Nord

Le secrétaire d'Etat américain s’est dit prêt à autoriser les investissements privés américains en Corée du Nord. Mike Pompeo a tenu ces propos dans des interviews accordées hier à Fox News et à CBS. Il a d’ailleurs salué l’annonce de la fermeture du site nucléaire de Punggye-ri, en la qualifiant de « première bonne mesure ». « Les entreprises américaines pourront contribuer à la construction des réseaux d’énergie et d’électricité ainsi qu’au développement des infrastructures en Corée du Nord », a-t-il déclaré. Le chef de la diplomatie des Etats-Unis a précisé que le soutien financier américain ne proviendrait pas de l’impôt de ses compatriotes. En levant les sanctions économiques qui visent le régime communiste, la Maison blanche pourrait permettre à ses entreprises d’y investir.



Pour bénéficier des investissements américains, Pyongyang doit procéder à un démantèlement complet de son programme nucléaire. « Si la Corée du Nord réalise une dénucléarisation définitive, elle pourra bénéficier d’importantes récompenses au-delà de la levée des sanctions », a promis le secrétaire d'Etat. Dans son interview à la chaîne ABC, l’ex-patron de la CIA a fait d’une dénucléarisation permanente, vérifiable, irréversible et définitive une condition préalable à la récompense américaine. « La dénucléarisation veut dire se débarrasser des armes nucléaires, les démanteler et les transporter à Oak Ridge, dans le Tennessee », a-t-il énuméré.



On peut dire que Washington se lance dans une politique de la main tendue en direction de Pyongyang en adoptant une approche dite du « Big Bang ». Cette politique consiste à agrandir la taille de la carotte et celle du bâton en même temps. Au lieu de récompenser le pays communiste en fonction de ses progrès réalisés par étapes, l’administration de Trump semble être déterminée à offrir une importante récompense immédiate à la Corée du Nord dès que cette dernière parvient à une dénucléarisation complète. Bref, cette approche qui a gagné en vitesse et en intensité se différencie de l'approche du dossier libyen.