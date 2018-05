Le marché de l’emploi sud-coréen peine à se relancer

L’emploi n’est pas au beau fixe en Corée du Sud. D’après les chiffres publiés aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat), la population active occupée s’est élevée à 26 868 000 en avril. Ce qui correspond à une hausse de 123 000 personnes par rapport à la même période l’an dernier. Après avoir enregistré une progression de 334 000 en janvier, le nombre d’actifs ayant un emploi connaît une hausse de moins en moins importante. Ainsi il a progressé de 104 000 en février et de 112 000 le mois suivant.



La situation actuelle est comparable à la période suivant la crise financière mondiale de 2008. A l’époque, la crise de l’emploi s’est poursuivie durant six mois de suite, entre septembre 2008 et février 2010. La hausse de la population active occupée qui était autour de 100 000 a alors chuté jusqu’à 10 000. Sur certaines périodes, elle a même baissé. Le manque de dynamisme du marché de l’emploi sud-coréen est principalement dû à la baisse des postes dans le secteur manufacturier. Le nombre d’emplois qui avait enregistré une hausse constante pour le dixième mois consécutif depuis juin 2017 a reculé de 68 000 en avril. Selon le Kostat, cette tendance est liée à la restructuration de l'industrie navale et à la mauvaise performance de l’industrie manufacturière.



Dans les autres secteurs, l'hôtellerie et la restauration voient leur nombre d’actifs diminuer pour le 11e mois consécutif depuis juin 2017 en affichant une baisse de 28 000 personnes. Ce recul s’explique par l’augmentation du salaire minimum et la diminution du nombre de touristes chinois. D’autres secteurs dont le marché de l'emploi est saturé semblent traverser une phase de stagnation, voire de baisse. Les détaillants et grossistes connaissent aussi une diminution de leurs actifs suite aux mauvais résultats de l’industrie manufacturière. Il en va de même pour le secteur de l’éducation, affecté par la restructuration et la baisse du nombre d’élèves.



L’emploi a progressé dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de l’administration et de la défense. La construction a également connu une progression de l’emploi, de moins en moins importante toutefois. Le taux d’emploi dans le pays du Matin clair était de 60,9 % en avril, en recul de 0,1 point. Le pays compte 1 161 000 chômeurs, ce qui correspond à une baisse de 6 000 personnes. Rappelons que le taux d’emploi des 15-64 ans est maintenu à 66,6 %. Quant au taux de chômage, il est évalué à 4,1 %, soit une baisse de 0,1 point par rapport à il y a un an. Le chômage des jeunes âgés de 15 à 29 ans était de 10,7 %.