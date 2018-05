Lee Nak-yeon promet de rétablir la vérité dans le massacre de Gwangju

La Corée du Sud a célébré aujourd’hui le 38e anniversaire du mouvement de Gwangju pour la démocratisation et contre la dictature militaire de Chun Doo-hwan. Une cérémonie officielle a été organisée ce matin sous le slogan « A Gwangju, en mai, rétablissons la justice ! » au cimetière national dédié aux victimes de cette tragédie historique. Y ont participé environ 5 000 personnes, dont le Premier ministre, les représentants des partis politiques, les personnes méritantes liées au mouvement du 18 mai, les familles des victimes de la répression sanglante par l’armée ainsi que des citoyens. Etaient également présentes les familles d’étrangers qui ont fait connaître la vérité de cet événement atroce dans le monde, dont celles du défunt journaliste allemand Jürgen Hinzpeter et du pasteur américain Charles Betts. Cette fois, c’est le Premier ministre qui a prononcé un discours commémoratif alors que le président de la République avait rempli cette mission l’an dernier.



Lee Nak-yeon a tenu à souligner à cette occasion que ceux qui ont déformé les faits et ont porté atteinte à l’honneur de la ville de Gwangju ne pourraient plus se soustraire au « jugement de la vérité ». Selon lui, la vérité éclatera au grand jour et il sera possible de déterminer les responsabilités grâce au comité chargé de faire la lumière sur le passé occulté. Ses activités seront relancées en septembre prochain conformément à la loi spéciale relative au mouvement du 18 mai. Par ailleurs, le Premier ministre a promis de restaurer et conserver les sites historiques liés à ce dernier. C’est le cas de l’ancien bâtiment de la Préfecture de la province de Jeolla du Sud devant lequel une centaine de milliers de citoyens se sont rassemblés en mai 1980. Lee Nak-yeon a fait valoir que l’esprit du mouvement de Gwangju pour la démocratisation s’est réincarné dans la « révolution aux bougies » ayant conduit à la destitution de la présidente Park Geun-hye. Selon lui, c’est bien le fondement du gouvernement de Moon Jae-in.



Au cœur de la polémique : les propos tenus par l’ex-président Chun Doo-hwan dans ses mémoires. Il y dément les tirs effectués depuis des hélicoptères et le déshonneur fait aux victimes et à leurs familles. En effet, l’ancien dictateur est poursuivi par la Justice à cause de cela. Par ailleurs, on sait déjà que le ministère de la Défense a pris l’initiative de falsifier les faits à l’époque. Il revient désormais au comité de faire éclater la vérité. Il s’agit de trouver les responsables qui ont ordonné à l’armée de tirer contre les manifestants et qui ont orchestré la falsification des faits, d’établir le nombre des disparus ainsi que de localiser les fosses communes où les victimes ont été inhumées clandestinement. La ville de Gwangju a reconnu officiellement 82 personnes comme étant portées disparues. Plus 240 citoyens ne bénéficient pas de cette reconnaissance alors qu’ils sont toujours recherchés par leur famille depuis 38 ans.