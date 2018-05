Dénucléarisation : Donald Trump tente d’apaiser les craintes de Pyongyang

Le président américain a déclaré hier que les Etats-Unis n’envisageaient pas du tout « le modèle libyen » pour la Corée du Nord. Ainsi, il tente d’apaiser la colère de Pyongyang qui s’était vigoureusement opposée avant-hier à une dénucléarisation unilatérale à la libyenne évoquée par son conseiller à la sécurité nationale. Donald Trump a souligné que Washington garantirait la sécurité du régime nord-coréen. Il a tenu à préciser que son pays n’avait jamais promis de protéger le dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Et d’ajouter que la Libye et l’Irak ont été « décimés ». En revanche, le locataire de la Maison blanche a affirmé que Kim Jong-un continuerait à diriger son régime en s’engageant publiquement à garantir sa sécurité. En même temps, Trump a laissé entendre que les Etats-Unis aideraient la Corée du Nord à connaître une prospérité économique.



Toutefois, le numéro un américain n’a pas oublié d’émettre un avertissement. Selon lui, si les deux nations ne parviennent pas à un accord, le modèle tant redouté risque de s’imposer. Cela revient à mettre en garde la Corée du Nord contre le risque de subit le même sort que la Libye, qui avait vu la chute de Kadhafi. Trump a également fait référence aux cas malheureux de l’Irak et de la Syrie. Ainsi, il a lancé un tel avertissement contre le régime de Kim Jong-un. Par ailleurs, il a soutenu son conseiller à la sécurité nationale John Bolton, partisan du modèle libyen.



Par conséquent, le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un semble toujours sur la bonne voie. La Corée du Nord avait brandi avant-hier la menace d’une annulation de ce rendez-vous historique. Son premier vice-ministre des Affaires étrangères Kim Kye-gwan a déclaré que Pyongyang n’avait aucun intérêt à s’engager dans un dialogue au cours duquel Washington le contraint à abandonner unilatéralement son arme atomique. D’ailleurs, le Nord a carrément rendue caduque la réunion intercoréenne de haut niveau prévue mercredi dernier, cela en mettant en cause les manœuvres militaires sud-coréano-américaines « Max Thunder ». Le chef du comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la patrie Ri Son-gwon, qui est justement chargé des relations avec le Sud, a vivement critiqué celui-ci tout en exprimant ses regrets.