Le Parlement approuve les projets de loi sur l’affaire « Druking » et la rallonge budgétaire

Deux projets de loi ont été votés lors de la séance plénière qui s’est tenue aujourd’hui. Le premier consiste à désigner un procureur indépendant chargé d'enquêter sur l’affaire « Druking ». Il s’agit d’un scandale de trucage de l’opinion en ligne provoqué par le blogueur connu sous le pseudonyme « Druking ». Accusé d’avoir trafiqué des commentaires en ligne, Kim est en état d’arrestation.



Selon la loi, l’association sud-coréenne des avocats doit présélectionner quatre candidats au poste de procureur spécial, dont deux seront retenus par les trois partis d’opposition. Parmi ces deux candidats recommandés, un seul sera nommé par le président de la République. L’équipe dirigée par le procureur spécial sera composée de trois procureurs spéciaux adjoints, 13 procureurs, 35 enquêteurs et 35 assistants civils. Ils disposeront d’une durée de préparation allant de 20 à 60 jours. Ce délai peut être renouvelé une fois pour 30 jours. Les enquêtes pourront débuter vers la fin du mois de juin après la nomination du procureur indépendant et la formation de son équipe. Il s’agira du 13e procureur spécial de l’histoire sud-coréenne et du 1er depuis l’arrivée de Moon Jae-in au pouvoir.



Les missions attribuées à cette équipe indépendante sont au nombre de deux. La première consiste à vérifier si la manipulation de l’opinion publique dirigée par Druking a débuté avant l’élection présidentielle qui s’est déroulée en mai 2017. Pour l’instant, les enquêteurs ont confirmé le trucage du nombre de recommandations concernant les articles publiés en ligne les 17 et 18 janvier 2018. Ils ont également découvert environ 90 000 commentaires affichés par le système de trucage entre octobre 2016, c’est-à-dire sept mois avant la présidentielle, et mars 2018. L’équipe du procureur spécial doit ensuite déterminer le rôle joué par l'ancien député du parti présidentiel Kim Kyoung-soo. Ce dernier nie strictement tout lien avec Druking. Pourtant, on a découvert que Kim avait contacté le blogueur influent.



Le deuxième projet de loi voté aujourd’hui concerne la rallonge budgétaire proposée il y a 46 jours par le gouvernement. Le montant a été réduit de 20 milliards de wons pour atteindre 3 830 milliards de wons, environ 3 milliards d'euros. Cette rallonge est destinée à créer des emplois pour les jeunes et à soutenir les zones à risque en matière d’emploi, dont Gunsan et Geoje. Avec l’approbation parlementaire, elle sera immédiatement mise en place. Le fonds pourra être débloqué dès demain.