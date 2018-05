Le plan de réforme de l'assurance-maladie suscite la fronde des médecins

Les médecins sud-coréens se sont mobilisés hier pour exprimer leur opposition au plan de réforme de l'assurance-maladie du gouvernement. Il s’agit de la deuxième manifestation lancée par l'association médicale coréenne (KMA) concernant cette réforme dite « Moon Jae-in care ». Rappelons que la première remonte à décembre 2017. Les membres de la KMA et les professionnels de la santé venant de 16 villes y ont participé. D’après la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, le nombre de manifestants s’élèverait à 13 000 selon la police et à 52 000 selon l’organisateur.



Le plan de réforme lancé par le président sud-coréen vise à renforcer la sécurité sociale et à réduire les dépenses de santé prises en charge par la population. Afin d’atteindre ces objectifs, il prévoit d’étendre la couverture maladie en y intégrant quelque 3 800 éléments supplémentaires. Ainsi, les IRM, échographies et opérations par robot médical Da Vinci seront couvertes par la sécurité sociale d’ici 2022. Grâce à cette réforme, la population pourra bénéficier du remboursement des frais liés au service des aides-soignants, à la consultation d’un médecin renommé et à l’hospitalisation dans une chambre de classe supérieure. Cependant, les médicaments anticancéreux, très onéreux, ne seront couverts que progressivement par l’assurance-maladie puisqu’une négociation sur le prix est indispensable.



Selon Choi Dae-jip, le président de l'association médicale coréenne (KMA), ce plan est impossible à mettre en place faute de moyens financiers. Il a pointé du doigt l’absence de mesures destinées à renflouer les caisses de la sécurité sociale. Selon les manifestants, le gouvernement doit travailler non pas pour l’élargissement de la couverture mais pour la normalisation des services médicaux indispensables. Ils soulignent l’importance de se focaliser sur l’amélioration des traitements destinés aux patients souffrant de blessures sérieuses ou d’une pathologie lourde et rare. La KMA a réclamé la création d’un comité de réforme de santé destiné à se préparer à l’ère où l'espérance de vie atteindra 100 ans. La Maison bleue y jouera un rôle acteur dans la lutte contre les mauvaises pratiques du système de santé actuel et le renforcement du droit à la santé de la population. Les discussions entre le ministère de la Santé et les médecins s’annoncent difficiles dans un contexte où le milieu de la médecine se montre très méfiant face aux autorités publiques.