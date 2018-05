Le ministère des Finances a convoqué hier une cinquième session d’urgence pour la gestion financière de cette année. La réunion a porté sur l’injection de la rallonge budgétaire. Selon le deuxième vice-ministre Kim Yong-jin qui l’a présidée, le gouvernement va débloquer plus de 70 % du budget additionnel dans un délai de deux mois. Ce qui contribuerait à la reprise de l’emploi pour les jeunes et pour certaines régions. Quant au restant des crédits supplémentaires, il sera aussi débloqué avant la fin de l’année. Pour rappel, le projet d’additif budgétaire a été adopté le matin même par l’Assemblée nationale.



L’exécutif envisage donc de dépenser plus de 2 680 milliards de wons jusqu’en juillet, soit quelque 2 milliards d’euros. Il s’agit pour lui d’accélérer le rythme pour en tirer le meilleur parti. Et ceci devra se faire en étroite coopération avec les collectivités territoriales. L’administration Moon Jae-in compte dans ce cadre verser des subventions de l’Etat aux autorités locales pour les inciter à élaborer à leur tour un additif au budget. Les ministères compétents tels que celui de l’Administration publique et de la Sécurité sont aussi appelés à allouer la bourse en question au bon moment et à suivre de près son exécution.



En effet, cette nouvelle enveloppe budgétaire vise à faire face à la crise du chômage. En Corée du Sud, le nombre de nouveaux employés marque le pas ces trois derniers mois, à hauteur de 100 000 personnes. D’ailleurs, des plans de restructuration se poursuivent dans six régions, en particulier dans les villes de Gunsan, de Geoje et d’Ulsan. Celles-ci sont toutes déclarées comme zone en crise d’emploi.