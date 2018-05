Le département d’Etat américain exhorte toutes les nations à protéger les transfuges nord-coréens sur leurs territoires

Le département d’Etat américain exhorte toutes les nations à protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile nord-coréens sur leurs territoires. C’est ce dont a fait part aujourd’hui un porte-parole du ministère dans un entretien accordé à la Voix de l’Amérique (VOA). Cette annonce reflète évidemment la récente demande de Pyongyang de rapatrier certains de ses transfuges, qui aurait été victimes d’une défection « organisée », à la suite de la diffusion d’une interview des réfugiés nord-coréens sur une chaîne de télévision sud-coréenne. Vous vous souvenez probablement du passage au Sud de 13 nord-Coréens qui avait fait couler beaucoup d’encre en 2016. Ces derniers, un gérant et 12 serveuses travaillaient dans un restaurant nord-coréen en Chine et avait gagné Séoul le 7 avril en passant par un pays tiers d’Asie du Sud-est. Le régime communiste avait alors réclamé le rapatriement de leurs citoyens « enlevés », et même en Corée du Sud, certaines associations civiles ont émis un doute sur leur arrivée.



D’après l’interview qui a ravivé la polémique, les serveuses en question n’avaient pas l’intention de passer au Sud. C’est le gérant du restaurant qui aurait espéré s’évader, et on lui aurait demandé d’accompagner ses employées lors de sa fuite. Par crainte d’être puni en cas d’échec, il aurait choisi de les amener avec lui lors de son voyage.



Sans surprise, ce scandale a provoqué une nouvelle réclamation du régime de Kim Jong-un. Le porte-parole du comité central de la Croix-Rouge nord-coréenne a demandé samedi dernier de libérer ces serveuses. Il a même laissé entendre que cette question serait susceptible d’affecter la réunion des familles séparées des deux Corées. Au Sud par ailleurs, l’association des avocats pour une société démocratique a intenté une action en justice contre les responsables de l’administration de l’époque. Le Parquet de Séoul a confié cette affaire au deuxième département de la sécurité publique, qui vient de lancer une enquête. Evidemment, une telle éventualité risque de peser lourd sur d’autres transfuges du royaume ermite. D’où l’appel de Washington sur leur protection.