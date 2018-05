Les journalistes sud-coréens finalement autorisés à se rendre à Punggye-ri

Pyongyang prévoit de fermer son site d’essais nucléaire situé à Punggye-ri entre les 23 et 25 mai. Pour couvrir cet événement, un groupe de journalistes est arrivés à Wonsan, au-dessus du 38e parallèle, auquel les médias sud-coréens ont pu se joindre à la dernière minute. Pour rappel, le 15 mai dernier, la Corée du Nord avait envoyé une invitation à cinq pays : la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Mais ensuite, elle a changé d’attitude envers Séoul. En cause : les manœuvres militaires menées conjointement avec Washington. Les pourparlers intercoréens de haut niveau ont été suspendus, et les organes de presse du Sud n’ont pas été accueillis par le Nord. C’est ainsi que seuls les reporters de quatre pays ont pu embarquer hier à Pékin à bord d’un vol de la compagnie nord-coréenne Air Koryo. Or, ce matin, le pays communiste a annoncé qu’il délivrerait des visas aux journalistes du Sud aussi. Y aurait contribué les efforts diplomatiques de l’exécutif sud-coréen. Son équipe de médias a ainsi franchi la frontière aujourd’hui, à 12h 30. Elle est constituée de quatre journalistes d’une chaîne de télévision et de quatre confrères d’une agence de presse.



Aucune explication n’a été fournie par le régime de Kim Jong-un sur ce changement soudain. Mais il est vrai que cela pèserait lourd sur lui s’il ne tenait pas son engagement avec le Sud. D’un autre côté, certains s’intéressent au timing. Le royaume ermite a changé son fusil d’épaule juste après le sommet entre Moon Jae-in et Donald Trump à Washington. Mais pour d’autres encore, ce n’est qu’une stratégie nord-coréenne pour « apprivoiser » son frère ennemi.



Punggye-ri est le site où la Corée du Nord a procédé à ses six tests nucléaires. Sa fermeture représente donc un premier pas vers l’abandon de son programme nucléaire. Le Nord avait annoncé que le site devrait être démantelé entre aujourd’hui et vendredi selon les conditions météorologiques. L’opération consistera probablement à exploser tous les tunnels et à sceller l’entrée. Le retrait des installations, des instituts de recherches et du système de surveillance ferait aussi partie du plan. Et les journalistes étrangers invités pourraient se rendre sur le terrain dès demain pour assister au démantèlement dans l’après-midi.