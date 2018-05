Séoul et Washington feront tout leur possible pour que le sommet Corée du Nord-USA ait lieu

La Corée du Sud et les Etats-Unis feront tout leur possible pour que le sommet Washington-Pyongyang puisse suivre son cours. Moon Jae-in et Donald Trump l’ont promis au cours de leur tête-à-tête tenu mardi à la Maison blanche. Cet engagement a permis à la Cheongwadae de dissiper le doute sur le rendez-vous Trump-Kim en question. Leurs discussions d’hier ont porté en particulier sur les mesures à prendre pour rassurer le pays communiste, qui est susceptible de se crisper au sujet de l’abandon de son programme nucléaire. Les deux dirigeants se sont aussi entretenus sur le processus de dénucléarisation, mais sans entrer en détail dans les récompenses à offrir au Nord.



D’après le président sud-coréen, « la volonté de Pyongyang de tenir le sommet avec Washington est hors de doute ». Moon a souligné la nécessité de « se concerter sur une dénucléarisation effective et concrète ainsi que sur la sécurité du régime nord-coréen ». Cette dernière sera d’ailleurs « garantie », selon son interlocuteur, sous réserve d’un « désarmement nucléaire complet, vérifiable et irréversible » du pays. Le leader américain a aussi fait remarquer que la Corée du Sud était devenue « un des pays les plus étonnamment développés au monde », ceci sans oublier d’indiquer que le Sud et le Nord forment un même peuple. Ce qui nous laisse entendre que son administration a l’intention d’apporter un soutien fort à l’économie nord-coréenne.



En revanche, le locataire de la Maison blanche a aussi évoqué la possibilité de reporter sa rencontre avec Kim. Il a précisé devant les journalistes que certaines conditions devraient être réunies pour que le sommet historique se tienne. Dans l’autre cas cependant, la réunion aurait lieu à un autre moment après le 12 juin. Il s’agirait donc d’un report et non d’une annulation. Pour beaucoup, ces propos ne sont pas une simple menace dans le vide. En effet, ce n’est pas la première fois que Donald Trump évoque une possible rupture des pourparlers. Tantôt, il parle d’une annulation des discussions, tantôt, il déclare qu’il claquera la porte de la salle de conférence si l’espoir de négociations fructueuses s’éloigne. C’est-à-dire qu’il refuse des pourparlers pour les pourparlers. S’il n’a eu de cesse d’afficher une telle volonté, ses derniers propos sont plus lourds de sens que les précédents. D’autant plus qu’ils ont été formulés dans ce climat tendu. Pour la Maison blanche, ce sont bien les résultats qui comptent, et non le calendrier.