Le projet de révision constitutionnelle définitivement enterré

Ce matin dans l’Hémicycle s’est déroulé le vote du projet de révision constitutionnelle. Mais le parti présidentiel est le seul à y avoir participé. Les quatre formations de l’opposition y ont mis leur veto. Le total de 114 voix du Minjoo est loin d’atteindre la limite requise pour valider le vote, qui est de 192. Ainsi, le président de l’Assemblée nationale a déclaré à 11h environ l’invalidation du scrutin, enterrant définitivement ce projet de révision. Chung Sye-kyun a toutefois promis de faire de son mieux pour que la 20e législature puisse réformer la Constitution.



Le projet en question avait été déposé le 26 mars par le gouvernement. Comme l’Assemblée nationale dispose de 60 jours pour procéder au vote, aujourd’hui était la date butoir. En effet, les élus n’ont pas le droit de remanier la proposition gouvernementale pour un amendement constitutionnel. Le projet de révision doit donc être voté tel quel. L’exécutif avait précisé qu’il le retirerait si l’Assemblée nationale parvenait à élaborer son propre projet. Le texte déposé par l’exécutif consistait avant tout à permettre la réélection d’un président pour un deuxième mandat de quatre ans. Il prévoyait également de modifier le système électoral : le scrutin de la présidentielle se déroulerait sur deux tours, et l’âge de vote serait abaissé à 18 ans. Le texte proposait aussi la restriction de certains pouvoirs présidentiels au profit du renforcement des autorités parlementaires, ainsi que l’élargissement des droits fondamentaux et la décentralisation des pouvoirs. Mais cette initiative a soulevé de vives protestations de la part des opposants. Pour cette dernière, l’exécutif a bravé l’Assemblée nationale tout en troquant son cheval borgne contre un aveugle.



Avant le vote, le président de la République a expliqué son initiative par l’intermédiaire du Premier ministre Lee Nak-yeon. Moon Jae-in a souligné qu’il faudrait laisser le choix aux citoyens, puisque c’est de là que vient la force de la Constitution. Et d’exhorter les élus à soutenir le projet de révision en ce sens. De son côté, la formation au pouvoir a appelé ses camps rivaux à accomplir leur devoir même en votant « contre », mais en vain. Le dépouillement a fini par être annulé en l’absence de l’opposition.