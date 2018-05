Harry Harris, l’amiral nommé ambassadeur américain à Séoul

Le poste d’ambassadeur américain à Séoul, vacant depuis 17 mois, va-t-il enfin trouver preneur ? Donald Trump a en tout cas fait son choix. Il s’agit de Harry Harris, dont la candidature doit désormais être soumise à l’examen du Congrès. C’est ce qu’a annoncé hier la Maison blanche. La commission sénatoriale des Affaires étrangères va bientôt fixer le calendrier de son audition. Harris avait d’abord été nommé à la tête de l’ambassade des Etats-Unis en Australie, avant d’être réorienté vers ce poste en Corée du Sud. Et ce sur la recommandation du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo.



Le futur représentant de Washington en Corée du Sud est actuellement commandant du commandement Pacifique des Etats-Unis. Il est né au Japon en 1956, d’une mère japonaise et d’un père américain qui était soldat stationné dans l’archipel. Celui-ci avait participé à la guerre de Corée qui s’est déroulée de 1950 à 1953. Comme son père, Harris est entré dans la Marine. Il est sorti de l’Académie navale et a eu une belle carrière dans l’armée en tant que commandant de la sixième flotte et de la flotte du Pacifique, entre autres. Et depuis 2015, il a pris les rênes de l’U.S. Pacific Command. L’amiral a fait ses études en administration publique, politique internationale et sécurité nationale dans des établissements prestigieux tels que les universités Harvard, Oxford et Georgetown. Il est aussi intervenu dans les guerres en Irak et en Afghanistan.



Le nouvel ambassadeur américain nommé est connu comme partisan d’une politique étrangère plutôt agressive, envers Pyongyang et Pékin particulièrement. Lors de son audition parlementaire en mars dernier, il s’est opposé au retrait des troupes américaines de Corée du Sud qui ferait selon lui « danser de joie Kim Jong-un ». Il a d’ailleurs qualifié la participation nord-coréenne aux JO de PyeongChang en février dernier d’« offensive de charme ». Pour Harris, il faut garder son sang-froid sans se laisser aveugler par cette tentative de séduction. Ce point de vue ne sera pas sans influence sur les relations sud-coréano-américaines. Il est probable qu’il tente de renforcer les relations d’alliance entre les deux Etats tout en étouffant les rumeurs de réduction du nombre de GI’s stationnés dans la péninsule. Il est aussi susceptible de durcir encore le ton à l’égard de la Corée du Nord et de la Chine. Toutefois, selon certains, il ne faut pas confondre ses convictions personnelles avec sa fonction publique de diplomate. Sa confirmation au poste d’ambassadeur pourrait l’amener à prendre des mesures plus réalistes. Tout comme Mike Pompeo, un faucon diplomate, se montre plus modéré depuis sa prise de fonction.