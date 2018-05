La Corée du Nord a procédé au démantèlement de son site d’essais nucléaires de Punggye-ri. Elle a mis en œuvre cette opération en présence de journalistes venus de cinq pays, à savoir la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. L’événement a eu lieu hier, mais son image a pu être révélée seulement ce matin en raison de mauvaises conditions de télécommunication sur place. Ainsi, il a fallu attendre que les journalistes regagnent le Centre de presse à Wonsan. La procédure de destruction a débuté hier vers 11h en faisant exploser la galerie souterraine numéro 2 et l’observatoire des essais atomiques. C’est là où cinq tests nucléaires ont été effectués. Dans l’après-midi, c’était au tour des tunnels n°3 et n°4, ainsi que des bâtiments annexes, de la tour de contrôle et des baraques pour soldats. Tout a été dynamité sauf la galerie souterraine n°1. Cette dernière était déjà fermé parce qu’elle était contaminée entraînant des risques d’irradiation suite au premier essai nucléaire en 2006.



Les journalistes sud-coréens ont failli rater cet événement. Le régime de Kim Jong-un avait invité les équipes de presse des cinq nations déjà mentionnées. Or, le Nord refusait de réceptionner la liste de journalistes du Sud parce que leurs relations continuaient à se corser. Il a fini par l’accepter le matin du 23 mai.



La destruction de ce site d’essais nucléaires revêt une grande signification en ce qu’elle constitue la toute première des mesures de dénucléarisation sur lesquelles Moon Jae-in et Kim Jong-un se sont mis d’accord dans la Déclaration de Panmunjom publiée à l’issue du troisième sommet intercoréen. En effet, la Corée du Nord a présenté elle-même ce démantèlement comme l’expression d’une position favorable et ferme pour la paix. De l’avis des experts, cela laisse penser que le régime de Kim Jong-un change de stratégie. Autrement dit, il abandonnerait ainsi la politique dite « Byeongjin », consistant à mener en même temps le développement économique et le programme nucléaire militaire, pour tout miser désormais sur la croissance économique. Par ailleurs, le régime renoncerait également à son avenir nucléaire. Au Sud, la Cheongwadae a estimé le démantelant du site de Punggye-ri comme une première mesure en vue de réaliser une dénucléarisation complète.



Cet événement a été rapidement occulté alors qu’il méritait peut-etre plus d’attention. En effet, Donald Trump a annoncé sa décision d’annuler le sommet Washington-Pyongyang peu après la destruction du site de Punggye-ri. Néanmoins, la porte du dialogue n’est pas entièrement fermée. Il faudra suivre de près l’évolution de la situation.