Annulation du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un

Donald Trump a fait volte-face en déclarant hier l’annulation du sommet avec Kim Jong-un. Il a annoncé sa décision via une lettre ouverte à l’attention du leader nord-coréen publiée par la Maison blanche. Dans sa missive, le président américain a fait valoir qu’il est « inapproprié » de tenir le tête-à-tête avec Kim dans le contexte actuel. Selon lui, il a été amené à l’annuler en raison des propos tenus par Pyongyang exprimant « une colère terrible et une hostilité ouverte ». Trump a souligné que la Corée du Nord a perdu une grande occasion d’aller vers la paix, la prospérité et la richesse. Il a précisé que cette chance perdue représente le moment le plus triste de l’Histoire. Il a ajouté qu’il prie Dieu pour que les Etats-Unis n’utilisent jamais leurs capacités nucléaires très puissantes. Toutefois, le locataire de la Maison blanche a proposé à son homologue nord-coréen de lui écrire ou de l’appeler s’il change d’avis sur leur sommet.



Le rendez-vous à Singapour, présenté comme le « Deal » du siècle pour la dénucléarisation de la Corée du Nord, semble tomber à l’eau pour le moment. Du coup, les efforts déployés par le régime de Kim Jong-un s’avèrent également inutiles. Pour rappel, il avait fait preuve de bonne volonté en libérant récemment trois Américains retenus contre leur volonté, et en détruisant hier son site d’essai nucléaire à Punggye-ri.



Comment, des lors, expliquer ce revirement de l’attitude de Washington ? Chacune des deux nations campait sur sa propre position. Tandis que les Etats-Unis exigeaient « d’abord la dénucléarisation, et ensuite les récompenses », la Corée du Nord mettait en avant les contreparties « par étapes » et « simultanées » en vue de sa dénucléarisation. Mais le coup décisif serait venu de la part de la directrice générale des affaires américaines au ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Choe Son-hui a critiqué sur un ton acerbe le vice-président américain. Mike Pence avait déclaré le 22 mai qu’il faudrait voir que le programme nucléaire militaire nord-coréen atteint « un point de non-retour » avant de faire des concessions quelconques au régime de Kim Jong-un. Choe a qualifié ce propos de « charabia », d’« ignorance » et d’« imbécilité politique ». Selon un responsable de la Maison blanche, cette réaction nord-coréenne a dépassé « le seuil de tolérance » pour Washington.



Le sommet à Singapour, qui était prévu pour le 12 juin, ne devrait pas avoir lieu. Mais tout n’est pas complètement perdu. Tout à fait. Les deux parties n’ont pas voulu fermer entièrement la porte du dialogue. Le président américain a dit à son interlocuteur nord-coréen lui faire signe en cas de changement d’avis. En réponse, le premier vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères Kim Kye-gwan a déclaré ce matin via un communiqué que Pyongyang avait l’esprit large pour donner du temps et une chance à Washington. Certains optimistes espèrent donc que le rendez-vous à Singapour pourrait avoir le 12 juin.