Le groupe de k-pop BTS enchaîne les records

Le boys band BTS, ou Bangtan Boys, a raflé la première place du classement Billboard 200 avec son dernier album. Il s’agit de la meilleure performance jamais réalisée par un chanteur ou un groupe sud-coréen. BTS devient ainsi le premier groupe de k-pop à s’emparer de la première place au Billboard. Son 3e album intitulé « Love Yourself : Tear » s’est installé en tête du classement Billboard 200 publié hier. Ce classement est établi sur la base du nombre d’albums et de titres vendus ainsi que des écoutes en streaming. Il constitue un indice de référence de la popularité d’un chanteur sur le marché international.



Bangtan Boys est un boys band composé de sept membres, dont la plupart ont des talents d’auteur-compositeur. Les paroles de leurs chansons sont souvent inspirées par la littérature ou le cinéma. BTS est surtout connu pour ses chorégraphies à couper le souffle. Les garçons sont également très forts dans l’utilisation des réseaux sociaux et sur YouTube. Le groupe a déjà plusieurs records à son compte. Leur dernier opus est devenu le premier album de la catégorie « world music » à atteindre le sommet du Billboard 200. C’est la première fois en 12 ans qu’un album non anglophone réussit cet exploit. Rappelons que leur précédent album s’était hissé au septième rang dans le même classement. Bref, ils ne cessent de battre des records pour écrire une nouvelle histoire de la k-pop.



Il y a quelques années, Psy était considéré comme le chanteur sud-coréen le plus célèbre au monde. Sa chanson « Gangnam Style » avait occupé la deuxième place du Billboard Hot 100 pendant sept semaines consécutives. Si l’artiste a enflammé la planète grâce à ce tube, il n’a toutefois pas su renouveler l’exploit. En revanche, BTS est toujours à la conquête de nouveaux records et leur succès ne se dément pas. Après avoir été classé à la 171e place avec leur mini album « The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 » en 2015, le groupe est monté au 107e rang en mai 2016, puis 61e avec « You Never Walk Alone » en mars 2017 et même 7e avec « Love Yourself : Her » en septembre 2017. Ce dernier est resté dans le classement durant 30 semaines. Le succès de BTS s’est confirmé avec « DNA » qui a pris la 67e position du Billboard Hot 100. Tous ces chiffres montrent que BTS est soutenu par de nombreux inconditionnels aux Etats-Unis.