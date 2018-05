Sommet Corée du Nord-USA : les deux parties reprennent le dialogue

Les Etats-Unis et la Corée du Nord préparent ensemble leur sommet. Le département d’Etat américain a confirmé la tenue d’une réunion de travail en vue de préparer la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Selon le communiqué publié par sa porte-parole, la discussion entre les deux pays est bel et bien lancée. Le locataire de la Maison blanche a également fait savoir hier sur son compte Twitter l’arrivée d’une délégation dans le royaume ermite. Sung Kim, ancien ambassadeur des Etats-Unis à Séoul, et Allison Hooker, spécialiste de la péninsule coréenne au Conseil de sécurité nationale (NSC) de la White House ont pris part à cette réunion préparatoire côté américain. Parmi la délégation nord-coréenne figure entre autres Choe Son-hui, directrice générale des affaires américaines au ministère des Affaires étrangères.



Réunis côté nord-coréen du village de la trêve de Panmunjom, les représentants des deux pays ont échangé afin de déterminer l’ordre du jour du prochain sommet, y compris la dénucléarisation de la péninsule. A Singapour, des discussions bilatérales ont également été lancées afin de régler les détails liés au protocole. Malgré la décision américaine jeudi d’annuler le sommet avec Kim prévu le 12 juin, les autorités diplomatiques nord-coréennes ont fait savoir leur volonté de poursuivre le dialogue avec les Etats-Unis.



Les dirigeants des deux Corées se sont rencontrés samedi à Panmunjom dans le but de relancer les préparatifs du sommet nord-coréano-américain. Réunis pour la deuxième fois en un mois, ils ont réaffirmé leur volonté de dénucléariser la péninsule. Grâce à ces efforts intercoréens, le président américain s’est montré ouvert à une rencontre avec le leader nord-coréen. « La Corée du Nord possède un grand potentiel de développement et elle deviendra, j'en suis convaincu, l'une des puissances économiques du monde », a-t-il ajouté sur Twitter. Ainsi, les préparatifs du sommet entre les deux dirigeants sont de nouveau sur les rails.