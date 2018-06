La hausse du SMIC horaire contrecarrée par une nouvelle disposition législative

Le projet de loi révisé sur le salaire minimum a été adopté hier par l’Assemblée nationale. Mais les syndicats s’y opposent farouchement. Selon cette disposition, les primes et prestations sociales qui représentent respectivement plus de 25 % et plus de 7 % du salaire minimum mensuel seront dès l’année prochaine incluses dans celui-ci. Comme le SMIC horaire est fixé pour cette année à 7 530 wons, près de six euros, le salaire mensuel minimum est de l’ordre de 1 570 000 wons pour une durée de travail de 209 heures, soit environ 1 254 euros. Pour un employé qui gagne cette somme, les primes et allocations sociales qui dépassent respectivement 390 000 wons et 110 000 wons devront être considérées comme faisant partie du salaire de base.



Ainsi, les employeurs n’auront pas besoin de payer davantage leur personnel pour respecter la hausse du salaire minimum horaire. Mais pour les salariés, il s’agit d’une réduction cachée de leur rémunération. Conformément à l’une des promesses électorales de Moon Jae-in, le salaire minimum horaire a été augmenté de 1 060 wons, soit 16,4 % de plus qu’il y a un an. Il pourrait atteindre 10 000 wons d’ici 2020. Or cette hausse subite pèse lourd sur les petites entreprises et les commerçants. Des voix se sont alors élevées pour demander la révision de la loi sur le salaire minimum afin d’alléger les charges salariales à supporter par les employeurs. Qui plus est, certains ont pointé du doigt un système de répartition du salaire biaisé, la part des primes étant très élevée dans le salaire par rapport aux pays avancés.



La nouvelle loi pourrait satisfaire les patrons mais pas les travailleurs. Les syndicats dénoncent un dispositif qui vient neutraliser l’augmentation du salaire minimum horaire. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU) ont annoncé leur refus de participer à la commission tripartite. La KCTU à tendance progressiste évoque une grève générale. Il paraît donc difficile de se mettre d’accord pour déterminer le salaire minimum horaire de 2019 d’ici le 29 juin, la date butoir fixée par la loi.