Moon Jae-in et la « diplomatie de la navette »

Le président sud-coréen Moon Jae-in a annoncé qu’il pourrait rencontrer de nouveau le leader nord-coréen Kim Jong-un, comme il l’avait fait samedi dernier à la surprise de tous. On parle déjà d’une sorte de diplomatie de la navette. Lors d’une réunion avec ses conseillers tenue hier, le chef de l’Etat a mis en avant l’importance d’une communication et de rencontres facilitées entre les dirigeants des deux Corées. Et c’est ce qu’il a démontré lui-même samedi dernier. Effectivement, Moon a eu ce jour-là un entretien imprévu avec Kim au pavillon Tongilgak, dans la partie nord du village de la trêve de Panmunjom, situé à cheval sur la frontière intercoréenne. Il s’agit de leur deuxième sommet en un mois.



La rencontre s’est faite à l’initiative de Kim Jong-un, juste après que l’administration Trump a annoncé le 24 mai l’annulation du sommet nord-coréano-américain prévu le 12 juin à Singapour. Elle a eu lieu à huis clos sans mesures préparatoires. « Se réunir sans protocole ni formalités complexes afin de discuter des questions urgentes, c’est aussi important que les sommets officiels. » Voilà ce qu’a souligné le président Moon, avant de faire allusion à d’autres tête-à-tête similaires. A cet effet, certaines mesures doivent être mises en œuvre. Il faut prévoir avant tout l’intérim de la présidence afin de lui transférer le commandement sur les armées pendant la durée de ces rencontres. Effectivement, le Parti Liberté Corée, le premier parti de l’opposition, avait dénoncé une vacance de cette autorité lors du tête-à-tête improvisé le week-end dernier. Un encadrement institutionnel s’impose donc pour prévoir d’éventuels sommets du genre entre les dirigeants des deux Corées.