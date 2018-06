La part des revenus de transfert augmente dans les ménages défavorisés

Les revenus de transfert ont dépassé ceux du travail dans les familles défavorisées. La moyenne mensuelle des revenus de transfert s’est élevée à 597 000 wons, soit environ 479 euros, chez les 20 % les plus pauvres de la population sud-coréenne au cours du 1er trimestre de cette année. En revanche, ils ont gagné chaque mois 472 000 wons, l’équivalent de 379 euros au cours de la même période. On peut constater que les revenus sociaux sont supérieurs aux revenus du travail de 125 000 wons, à savoir 100 euros. Cela montre que les revenus provenant des opérations de redistribution réalisées par le gouvernement sont plus importants que ceux provenant du travail. C’est du jamais vu depuis l’établissement des statistiques en la matière en 2003.



Les revenus de transfert désignent les revenus secondaires que les pouvoirs publics ou les contribuables apportent à la population inactive. On distingue deux catégories. D’un côté, les revenus de transfert publics incluent la pension nationale, la retraite de base et la prestation sociale pour un niveau de vie minimal. De l’autre, les revenus de transfert privés désignent les soutiens financiers que les enfants fournissent à leurs parents. Ces revenus sociaux sont en progression au pays du Matin clair. Au premier trimestre 2018, les revenus de transfert chez les foyers à faibles revenus ont progressé de 21,6 %. Il s’agit de l’augmentation la plus importante. Ce résultat s’explique par de nombreuses mesures mises en place par l’administration Moon Jae-in qui met l’accent sur la hausse des revenus. Depuis cette année, plusieurs décisions ont été prises dans ce sens, comme le soutien financier à l’immobilier en faveur des jeunes et des nouveaux mariés.



Pourtant, les revenus du travail ne cessent de diminuer. Ils ont atteint, il y a un an, 545 000 wons, environ 437 euros, avant de diminuer de 13,3 % pour enregistrer leur plus bas niveau. Les autorités publiques expliquent ce recul significatif par l’augmentation de la population âgée de plus de 70 ans et la dégradation du marché de l’emploi, due à la mauvaise performance du secteur tertiaire. Certains pointent du doigt la hausse brutale du salaire minimum, qui aurait un impact négatif sur les travailleurs précaires. La majoration des revenus de transfert est donc à double tranchant. Elle doit améliorer la qualité de vie chez les plus défavorisés, qui pourront ensuite contribuer à la hausse de la demande intérieure. En revanche, si les revenus sociaux restent supérieurs aux revenus du travail à long terme, cela risque de démotiver la population active.